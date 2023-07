La livre sterling au plus haut depuis avril 2022

Ces chiffres mettent la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle poursuive sa politique de resserrement monétaire. Les Banques centrales jugent crucial d'éviter les effets de second tour, c'est-à-dire une spirale prix-salaires.

(AOF) - La devise britannique gagne 0,30% à 1,12898 dollar en milieu d'après-midi. Elle est soutenue par une croissance des salaires plus forte que prévu au Royaume-Uni. Selon l'Office national de la statistique, les salaires, hors bonus, ont augmenté de 7,3% sur la période de 3 mois à fin mai, soit le même rythme que sur les 3 mois à fin avril. La progression des salaires à fin avril avait déjà surpris les spécialistes par son ampleur. Les économistes anticipaient un ralentissement à 7,1%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.