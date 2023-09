La livre sterling affaiblie par une inflation plus faible que prévu

" La BoE procédera à une hausse ce mois-ci, mais ce sera la dernière. Malgré la baisse surprise de l'inflation signalée cette semaine, celle-ci reste bien supérieure à l'objectif fixé ", prévoit Mike Riddell, responsable Macro Unconstrained chez Allianz Global Investors. " Néanmoins, la BoE et les économistes du secteur privé s'attendent à ce que l'inflation continue de chuter fortement à partir du quatrième trimestre de cette année. Le marché du travail britannique est toujours tendu, mais les données récentes, y compris les propres enquêtes de la BoE, indiquent clairement qu'il commence à se relâcher. "

(AOF) - La devise britannique recule contre les principales devises : elle perd ainsi 0,27% à 1,1573 euro. L'annonce d'une inflation plus faible que prévu en août alimente les anticipations d'un Banque d'Angleterre moins " hawkish " jeudi lors de sa décision de politique monétaire. L'inflation britannique a ralenti à 6,7% en août en rythme annuel, surprenant les économistes qui anticipaient une accélération à 7% après une progression de 6,8% en juillet. Même constat pour l’inflation core, qui est ressortie à 6,2% contre un consensus de 6,8% et 6,9% en juillet.

