La livre recule contre le dollar après la baisse des taux de la Banque d'Angleterre

"Le comité continue de suivre de près les risques de persistance de l'inflation et décidera à chaque réunion du degré approprié de restriction de la politique monétaire", a indiqué la Banque d'Angleterre dans son communiqué.

Il est plutôt d'accord avec cette évaluation et prévoit une nouvelle baisse des taux au cours des six prochains mois.

"L'attention va maintenant se porter sur l'ampleur et la rapidité de la baisse des taux d'intérêt. La Banque évoque le risque d'une baisse 'trop rapide', mais ses propres prévisions impliquent que l'inflation sera bien inférieure à l'objectif dans quelques années si les taux d'intérêt suivent la trajectoire actuellement prévue par les marchés", commente Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez abrdn. Cela pourrait indiquer, selon lui, que la majorité des décideurs politiques s'attendent à une réduction plus importante que ce que le marché prévoit actuellement.

