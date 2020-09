Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Lituanie critique l'inaction de l'UE vis-à-vis de la Biélorussie-FT Reuters • 06/09/2020 à 08:07









PARIS, 6 septembre (Reuters) - Le manque d'action de l'Union européenne (UE) vis-à-vis de la Biélorussie sape la crédibilité de sa politique étrangère, estime le ministre lituanien des affaires étrangère Linas Linkevicius dans une interview au Financial Times publiée dimanche. L'Union européen doit encourager la démocratie et contrer l'influence de la Russie en Biélorussie, poursuit Linas Linkevicius, soulignant que l'UE doit apporter une "aide concrète" à l'opposition biélorusse. "Parfois, nous réagissons trop tard et nos mesures n'impressionnent ni la société, ni les gens au pouvoir", dit le ministre lituanien. "Le peuple biélorusse ne doit pas se sentir abandonné", poursuit-il. Linas Linkevicius dit qu'il aurait souhaité voir l'UE adopter des sanctions à l'image de celles prises par les Etats baltes. Fin août, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont annoncé des restrictions de déplacement à l'encontre d'une trentaine de responsables biélorusses, dont le président Alexandre Loukachenko. L'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa a demandé vendredi aux Nations unis de condamner la répression orchestrée par Alexandre Loukachenko contre les manifestants qui dénoncent les conditions dans lesquelles il a été réélu à la présidence, le 9 août dernier. Alexandre Loukachenko est à la tête de la Biélorussie depuis 1994. (Kanishka Singh, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.