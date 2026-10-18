La Lituanie affirme que la tentative d'incendie criminel visant une antente Starlink était un acte de sabotage lié à la Russie

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par Andrius Sytas

La Lituanie considère la tentative d’incendie criminel perpétrée dimanche contre une station de base Starlink de SPCX.O SpaceX comme un acte de sabotage lié à la Russie visant à affaiblir les capacités militaires de l’Ukraine, a déclaré le directeur du Centre national de gestion des crises du gouvernement.

Les autorités lituaniennes recherchent les suspects qui ont tenté de mettre le feu à une station de base Starlink située à la périphérie de la capitale, Vilnius, vers 2 heures du matin (23 h 00 GMT samedi), a déclaré Vilmantas Vitkauskas.

L'incendie a été rapidement maîtrisé, ne causant que des dégâts matériels mineurs et n'entraînant aucune perturbation des opérations, a-t-il ajouté.

« Nous pensons qu’il ne s’agissait pas d’un simple incendie criminel, mais d’un acte de sabotage », a déclaré M. Vitkauskas aux journalistes à Vilnius.

Il a indiqué que cet incident était lié à des incendies criminels antérieurs visant des stations Starlink en Bulgarie et en Pologne.

« Ces actes s’inscrivent dans le cadre des tentatives russes visant à perturber le fonctionnement de Starlink et à compromettre le succès des opérations ukrainiennes », a-t-il déclaré. « L’Ukraine est la cible. »

L’Ukraine utilise largement les terminaux Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et installe des récepteurs Starlink dans bon nombre de ses drones, dans le cadre de leurs systèmes de guidage.

Ces terminaux sont utilisés pour mener des frappes contre des cibles russes en Ukraine et aider ses drones intercepteurs à se défendre contre les attaques de drones russes.

Selon les médias locaux, les autorités bulgares ont indiqué que plusieurs antennes Starlink avaient été incendiées dans le pays le 10 octobre. Par ailleurs, un incendie survenu en septembre dans une installation Starlink en Pologne a endommagé son système d’alimentation électrique et son générateur de secours.

La Pologne avait alors déclaré qu’elle estimait que cet incendie était un acte de sabotage visant à perturber les services Internet, notamment ceux destinés à l’armée ukrainienne, et avait accusé la Russie. Quatre suspects avaient été placés en détention .

Moscou affirme que ces accusations sont sans fondement et qu’elles résultent d’une hystérie anti-russe.