"La liste des risques sur l'économie européenne est très longue" (Groupe Richelieu)

(AOF) - Alors que l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche se précise, Alexandre Hezez, stratégiste du Groupe Richelieu souligne que, dans l'ensemble, le programme économique de l'ex-candidat républicain aura un effet positif sur l’activité à court terme, mais que les effets négatifs finiront par l’emporter d’ici 2026. L’impact global reste toutefois incertain et dépendra du calendrier de mise en œuvre ainsi que des mesures qui seront finalement retenues.

Concernant la zone euro, le scénario de base du groupe Richelieu pour le début de l'année 2025 reste inchangé : reprise molle, inflation faible, taux terminal de la BCE à 1,75 % d'ici septembre.

"La liste des risques sur l'économie européenne est très longue", énumère Alexandre Hezez : tensions commerciales, prix de l'énergie, politique intérieure, dynamique de croissance intérieure hétérogène.

Avant de conclure : "Donald Trump soufflera le chaud et le froid dans les prochaines semaines. L'espoir d'une reprise économique franche et cyclique au sortir de la crise ukrainienne reste contrarié par plusieurs obstacles : une industrie européenne en perte de compétitivité internationale, le désir persistant des ménages d'épargner et les contraintes liées à la consolidation des finances publiques. Pour l'instant, le marché se concentre sur les tensions commerciales, les répercussions chinoises ou les prix de l'énergie, cependant les dynamiques domestiques pourraient se détériorer d'elles-mêmes".