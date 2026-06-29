La liste des fournisseurs, les composants et les photos de l'iPhone 18 Pro d'Apple ont été divulgués lors d'une fuite de données chez Tata

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apple considère Tata comme un fournisseur clé alors qu'elle diversifie ses sources d'approvisionnement au-delà de la Chine

* Une faille chez Tata a entraîné la publication de fichiers d'Apple et de Tesla sur le dark web

* Apple mène actuellement une enquête sur cette affaire, selon Reuters

* La liste des fournisseurs et les noms des composants de l'iPhone 18 Pro figurent parmi les informations divulguées

par Munsif Vengattil, Aditya Kalra et Stephen Nellis

Des listes sensibles de composants et de fournisseurs, ainsi que des photos des futurs modèles d’iPhone 18 Pro d’Apple, font partie des fichiers publiés sur le dark web par le groupe de ransomware qui a dérobé des données chez Tata Electronics, le fournisseur indien de la société américaine, selon des documents et une source.

Cette fuite menace le modèle économique soigneusement négocié de la fabrication de l’iPhone, qu’Apple assemble à partir d’un réseau complexe de fournisseurs à travers le monde. Elle pourrait également perturber Apple et ses relations avec Tata, étant donné que la plupart des accords avec les fournisseurs sont farouchement protégés par Apple, et pourrait aussi permettre à ses concurrents, aux contrefacteurs et à ses propres fournisseurs de savoir qui fabrique quoi.

Tata, qui fournit à la fois des composants et assemble des iPhone en tant que sous-traitant, s’impose comme l’un des partenaires de fabrication les plus importants d’Apple hors de Chine, une expansion qui constitue la pierre angulaire de la volonté du Premier ministre Narendra Modi de faire de l’Inde une puissance industrielle dans le domaine de l’électronique. Apple serait en passe de lancer ses iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre. Cette fuite survient à un moment difficile pour Apple, qui a augmenté la semaine dernière les prix de ses iPad et MacBook en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage, les analystes s’attendant à ce qu’Apple augmente les prix de ses iPhone dans les mois à venir. Reuters avait précédemment rapporté que la fuite concernant Tata Electronics , portant sur plus de 200 000 fichiers publiés sur le dark web par World Leaks, contenait des documents présentant prétendument les plans de conception de composants d’anciens modèles d’iPhone et de certaines pièces de Tesla – deux clients de Tata. Elle comprenait également des documents concernant Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

2330.TW et ⁠Qualcomm QCOM.O , deux entreprises qui fabriquent des composants utilisés dans les iPhone. De nouveaux documents examinés par Reuters révèlent qu’il existe au moins six fichiers qui établissent un lien entre de nombreux composants des modèles iPhone 18 Pro et l’entreprise spécifique qui les fournit. Ceux-ci comprennent des détails sur les puces de la carte mère ainsi que sur certaines parties de la batterie et des appareils photo.

Apple considère ces informations comme sensibles et s’inquiète de la diffusion de ces documents sur le dark web, car ils concernent des modèles qui n’ont pas encore été commercialisés, selon cette source proche du dossier. Ces données établissent un lien entre les fournisseurs et les composants de l’iPhone, informations qu’Apple ne divulgue pas dans sa base de données publique des fournisseurs, a ajouté cette source.

Au total, ces documents détaillent des centaines de composants qui équiperont les prochains modèles d’iPhone 18 Pro.

Ces documents révèlent également dans quels cas Apple s’approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs et dans quels cas elle ne compte que sur quelques-uns, mettant ainsi à nu à la fois son pouvoir de transactions et ses vulnérabilités.

Les porte-parole d’Apple et de Tata n’ont pas répondu aux demandes de Reuters. World Leaks avait déjà revendiqué la responsabilité d’une intrusion chez Nike . Reuters n’a pas vérifié l’authenticité de ces données et n’a pas pu joindre immédiatement World Leaks pour obtenir des commentaires.

Le site d’information AppleInsider a été le premier à révéler la semaine dernière que des documents relatifs à l’iPhone 18 Pro faisaient partie de la fuite chez Tata. Reuters avait précédemment indiqué qu’Apple enquêtait sur cette affaire et travaillait avec Tata sur des mesures à long terme. Tata a restreint l’accès interne aux systèmes sensibles pendant qu’elle mène son enquête sur la fuite, et a engagé un consultant international pour réaliser un audit judiciaire.

IMAGES DE TESTS DE CHUTE

Plusieurs des fichiers divulgués portaient des filigranes "confidentiels" d’Apple ainsi que des noms de code internes à Apple correspondant à la génération de l’iPhone 18 Pro, selon une source proche du dossier.

Le dossier contenant les fichiers relatifs à l’iPhone 18 Pro renferme des photographies d’iPhones soumis à des tests de chute dans l’une des usines de Tata, datées du début de l’année 2026. Elles montrent un appareil gris de forme rectangulaire classique, doté d’un triple appareil photo à l’arrière et arborant le logo Apple.

Reuters n’a pas pu identifier avec certitude le numéro de modèle du téléphone, mais la source a indiqué que les photos concernaient des modèles d’iPhone 18 Pro.

Pour Apple et Tata, cette fuite ébranle la confiance qui sous-tend leur partenariat. L’implantation d’Apple en Inde repose sur son tout nouveau grand assembleur, Tata, alors que l’entreprise se diversifie de plus en plus au-delà de la Chine.

Ce pari a rapidement porté ses fruits: l’Inde est en passe de fabriquer 26 % des iPhone mondiaux en 2026, contre 6 % il y a quatre ans, selon le cabinet d’études Counterpoint.