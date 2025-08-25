La lettre d'un entrepreneur du secteur de la santé menace d'une "voie conflictuelle" après le rejet de l'offre d'OraSure Tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le cours de l'action Orasure a chuté de 11 % en 4 semaines et de 32 % en 12 mois

*

Ron Zwanziger a proposé 3,50 à 4 dollars par action, le prix est maintenant inférieur à 3 dollars par action

*

Orasure Tech fabrique des tests d'antigènes rapides COVID-19

*

Une lettre indique que le programme de rachat d'actions de 40 millions de dollars a échoué.

par Svea Herbst-Bayliss

Le célèbre entrepreneur en santé Ron Zwanziger a averti lundi qu'il pourrait suivre une "voie plus conflictuelle" si le conseil d'administration d'OraSure Technologies OSUR.O continue de résister à son offre d'achat de la société d'appareils médicaux, selon une lettre vue par Reuters.

Le cours de l'action d'OraSure a encore chuté au cours des semaines qui ont suivi le rejet de l'offre non sollicitée de Ron Zwanziger, faite au début de l'été. D'autres investisseurs se sont inquiétés et ont contacté Ron Zwanziger, écrit-il, et la lettre de lundi a accentué la pression en faveur d'un accord.

"Si le conseil d'administration n'est pas disposé à envisager une collaboration, nous n'aurons d'autre choix que d'envisager toutes les alternatives possibles", indique la lettre. "Nous préférerions travailler avec vous dans un esprit de collaboration afin de réaliser le plein potentiel de valeur pour tous les actionnaires, plutôt que de poursuivre une voie plus conflictuelle", poursuit la lettre.

La lettre ne précise pas les options possibles, mais les analystes estiment qu'elles pourraient inclure la mise en place d'un challenge au sein du conseil d'administration.

Un représentant de la société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En juin, Ron Zwanziger a soumis une proposition d'achat de la société basée à Bethlehem, en Pennsylvanie, connue pour ses tests antigéniques rapides COVID-19, pour un montant compris entre 3,50 et 4,00 dollars par action, a précédemment rapporté Reuters .

Lundi, le cours de l'action OraSure s'est établi à 2,98 dollars, soit une baisse de plus de 11 % au cours des quatre dernières semaines. Le cours de l'action a chuté de 32 % au cours des 12 derniers mois.

"Au fur et à mesure que le temps passe sans qu'il y ait d'engagement productif entre nous, non seulement vos réserves de liquidités et le prix de vos actions diminuent, mais le prix de notre offre peut être réduit ou retiré", indique la lettre.

Ron Zwanziger, un entrepreneur en série qui a consolidé sa réputation grâce aux tests de glycémie à domicile, n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Ron Zwanziger a construit et vendu une poignée de sociétés de diagnostic au cours de sa longue carrière, et a vendu le fabricant de tests de diagnostic Alere Abbott Laboratories

ABT.N en 2017 pour environ 5,3 milliards de dollars.

Dans la lettre de lundi, Ron Zwanziger fait référence à la baisse du chiffre d'affaires d'OraSure au deuxième trimestre et s'inquiète que les prévisions pour le troisième trimestre soient inférieures aux attentes du consensus de Wall Street. Il a également déclaré que le programme de rachat d'actions de la société, d'un montant de 40 millions de dollars, visant à soutenir le cours de l'action, avait "échoué."

OraSure a tenté de diversifier ses activités et a acheté Sherlock Biosciences à la fin de l'année dernière pour sa plate-forme de diagnostic moléculaire.

Les entreprises de diagnostic au point de soins offrent des résultats précis en temps réel pour mesurer le cholestérol, détecter la grippe et la grossesse, par exemple. Mais le secteur reste très fragmenté, des entreprises telles que Danaher

DHR.N , Siemens SIEGn.DE , Roche ROG.S et Thermo Fisher Scientific TMO.N s'accaparant la plus grande part du marché.