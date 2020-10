La labellisation ISR massive des fonds monétaires et des ETF interroge le FIR

(NEWSManagers.com) - Numéro un français de la gestion d'actifs, Amundi est longtemps resté en retard en matière de labellisation ISR de ses fonds. Mais la labellisation massive de ses fonds monétaires au premier semestre lui permet aujourd'hui de rattraper un peu son retard. Et de modifier, involontairement, en profondeur le visage de l'écosystème Label ISR, au point de remettre en question sa pertinence, selon une étude du Forum pour l'Investissement Responsable et de l'Ecole Polytechnique.

A fin décembre 2019, la filiale du Crédit Agricole n'avait labellisé que 1,5 milliard d'euros d'encours, soit un ratio de 0,09% par rapport à sa masse totale sous gestion, selon l'étude. Un niveau qui la plaçait en dernière position du classement, à égalité avec Lazard Frères Gestion. Désireuse de combler son retard, la firme et ses filiales (CPR AM et BFT IM) ont eu, depuis lors, massivement recours à la labellisation, au point de représenter 67% des 45,5 milliards d'euros d'encours labellisés au premier semestre, et de faire de la galaxie Amundi la numéro deux du classement en termes d'encours totaux labellisés. Mais ce virage s'est quasi-exclusivement effectué sur des fonds monétaires. Bilan : à la fin juin, les fonds actifs labellisés ne représentaient que 2,4 milliard d'euros au sein de la galaxie Amundi, contre 2,3 milliards pour les ETF, et 26,3 milliards pour les fonds monétaires.

Le FIR favorable à une hiérarchisation des labels verts

Ce changement stratégique d'un seul acteur a eu pour effet de faire du monétaire la deuxième classe d'actifs la plus labellisée (31%, +12 points en six mois), derrière les fonds actions (51%). Ce mouvement s'est également accompagné d'une labellisation ISR importante de fonds indiciels cotés, en raison de l'intérêt porté par BlackRock. Le géant américaine dispose aujourd'hui 9,3 milliards d'euros d'encours labellisés, soit 55% des 16,8 milliards d'euros encours logés dans des ETF ayant reçu ce sésame. A la mi-mai, les ETF labellisés ne représentaient encore que 3 milliards d'euros d'encours...

Cette modification de la structure des fonds labellisés interroge le FIR, qui appelle les ministères à une hiérarchisation par échelon des labels publics. Car, pour le forum, la labellisation croissante des classes d' actifs monétaires ou des méthodes de gestion comme la gestion passive " qui ne peuvent structurellement pas atteindre des meilleures pratiques doit conduire à adapter le fonctionnement du label" . Notamment, " les fonds passifs qui répliquent des indices responsables donc disposent d' un portefeuille d' entreprises bien sélectionnées ne permettent par exemple pas pour autant de désinvestissement en cas d' échec des actions d' engagement actionnarial" . Un rapprochement des labels publics est donc souhaitable pour le FIR, qui estime que les échelons les plus élevés devraient accueillir les fonds ayant reçu le label Greenfin, et les échelons inférieurs les fonds les moins exigeants. Le FIR ne fait cependant, pour le moment, aucune proposition concernant les critères à définir pour chaque échelon.

Le label ISR enfin adopté par les banques

Le forum s'est tout de même félicité de l'engouement actuel pour le Label ISR, tant du point du côté des producteurs que des consommateurs. Ce sont désormais, à mi-juin, 513 fonds de 80 sociétés de gestion qui sont détenteurs du label, pour un encours sous gestion de plus de 200 milliards d'euros.

Surtout, le FIR note que les filiales de gestion d'actifs des banques ont enfin pris en main le label. A fin 2019, avant même l'arrivée en force d'Amundi, elles représentaient 47% des encours labellisés. Tout simplement une multiplication part deux de leur part en un an. Or, les banques demeurent un acteur clé pour la réussite du label, puisqu'elles demeurent l'interlocuteur principal pour les épargnants individuels, à même de conseiller un véhicule vert.

Cette montée en puissance, le secteur bancaire le doit notamment à BNP Paribas AM et La Banque Postale AM, qui géraient, fin 2019, plus de 30% des encours labellisés. Mais les importants montants, respectivement 27,65 et 19,74 milliards d'euros, ne représentaient qu'un petit pourcentage des encours totaux des deux gérants : 6,3% pour BNPP AM et 8,4% pour LBPAM. Malgré la poussée d'Amundi (avec CPR AM et BFT IM), les deux filiales demeuraient, à la fin du premier semestre 2020, sur la première et la troisième marche du podium en termes d'encours labellisés ISR. En cinquième position, BlackRock s'adjuge, avec 13,5 milliards d'euros d'encours, la première place des pure players de l'asset management. Mais BlackRock est l'acteur qui fait labelliser le plus d' ETF.