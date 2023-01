La JV de BNP Paribas AM en Inde lance un fonds multi-actifs

(NEWSManagers.com) - Baroda BNP Paribas Asset Management Company, la joint-venture indienne entre BNP Paribas AM et Bank of Baroda, vient de lancer un fonds multi-actifs. Dénommé Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund, ce véhicule ouvert investira dans des actions, des obligations et des ETF d’or. Ce fonds a déjà levé 12,34 milliards de roupies (140 millions d'euros) entre le 28 novembre et le 12 décembre, lors de sa phase de lancement.

La joint-venture indienne de BNP Paribas AM a également lancé un fonds actions dénommé Flexi Cap Fund il y a quelques mois.

La société de gestion française a démarré sa joint-venture avec Baroda Asset Management en mars dernier, après avoir annoncé ce projet en 2019. Au sein de la joint-venture, Bank of Baroda compte une participation de 50,1% tandis que BNPP AM possède 49,9%.