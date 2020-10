Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice suspend l'acquisition par Veolia des parts d'Engie dans Suez Reuters • 09/10/2020 à 16:23









PARIS (Reuters) - Le tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé par les comités sociaux et économiques (CSE) du groupe Suez, a ordonné vendredi la suspension de l'opération résultant de l'offre d'acquisition par Veolia des actions Suez détenues par Engie ainsi que l'offre publique d'achat (OPA) prévue dans la foulée. Le tribunal précise que cette suspension sera d'actualité "tant que les CSE concernés n'auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août". Le conseil d'administration d'Engie a donné lundi soir son feu vert à la vente à Veolia de l'essentiel de sa participation de 32% dans Suez, ouvrant la voie à la prise de contrôle du groupe de services aux collectivités en dépit de l'opposition de l'Etat, premier actionnaire de l'énergéticien français. (Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.84%