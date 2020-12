Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice néerlandaise rejette un recours de Greenpeace sur l'aide à KLM Reuters • 09/12/2020 à 11:18









LA JUSTICE NÉERLANDAISE REJETTE UN RECOURS DE GREENPEACE SUR L'AIDE À KLM AMSTERDAM (Reuters) - La justice néerlandaise a rejeté mercredi un recours déposé par Greenpeace contre le versement de 3,4 milliards d'euros d'aide publique des Pays-Bas à KLM, la branche néerlandaise d'Air France KLM. L'ONG estimait que les Pays-Bas n'avaient pas obtenu suffisamment de garanties de la part du transporteur aérien sur la mise en place d'un plan d'activité plus soutenable dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Après plusieurs mois de négociations, l'État néerlandais a accepté en juin dernier de secourir KLM, à condition que la compagnie aérienne respecte de nouveaux objectifs climatiques appuyés par le Parlement. (Bart Meijer, version française Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

