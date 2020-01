Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice italienne examinera le 01/02 le litige Vivendi-Mediaset Reuters • 21/01/2020 à 16:47









MILAN, 21 janvier (Reuters) - La justice italienne a fixé au 1er février la date d'une nouvelle audience consacrée à la demande de Vivendi VIV.PA de geler le projet de Mediaset MS.MI de création d'une holding aux Pays-Bas regroupant ses activités européennes, a-t-on appris mardi de deux sources judiciaires. Deuxième actionnaire du groupe italien de médias, Vivendi s'oppose à la création de cette holding baptisée MediaforEurope (MFE) au motif que la structure de cette nouvelle entité renforcerait le contrôle de la famille Berlusconi sur Mediaset. Les actionnaires de Mediaset ont approuvé cette réforme en assemblée générale en septembre mais, aux termes du droit néerlandais, ce vote ne sera plus valable au-delà du mois de mars. (Elvira Pollina version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées MEDIASET MIL -1.08% BOLLORE Euronext Paris -0.37% VIVENDI Euronext Paris +0.40%