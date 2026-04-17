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La justice impose à GE Vernova de maintenir le chantier du parc éolien Vineyard Wind
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 19:26

Un tribunal du Massachusetts contraint GE Vernova à poursuivre ses travaux sur le plus grand parc éolien offshore de Nouvelle-Angleterre, en pleine bataille contractuelle avec le développeur Vineyard Wind autour de plusieurs centaines de millions de dollars.

Un juge de Boston a ordonné à une filiale de GE Vernova de ne pas interrompre ses activités sur le projet Vineyard Wind, un parc éolien offshore de 4,5 milliards de dollars. Cette décision intervient après que le fournisseur de turbines a menacé de résilier un contrat de 1,3 milliard de dollars, invoquant une créance de 360 millions de dollars impayés. L'injonction préliminaire empêche toute suspension des travaux prévue à partir du 28 avril, à la demande du développeur.

Le projet, porté par une coentreprise entre Iberdrola et Copenhagen Infrastructure Partners, est considéré comme stratégique, notamment après avoir déjà échappé à une tentative de suspension par l'administration fédérale. Situé au large de Martha's Vineyard, le parc de 806 mégawatts a commencé ses premières opérations en février, devenant le premier site offshore d'envergure à entrer en activité aux États-Unis. Vineyard Wind soutient qu'un retrait de GE compromettrait gravement l'avancement du chantier.

Le différend repose sur des désaccords liés à la qualité des équipements fournis. Vineyard Wind affirme être en droit de retenir les paiements en raison de défaillances techniques, notamment après l'effondrement d'une pale en 2024 près de Nantucket. Selon ses avocats, ce défaut, présent dans la majorité des 72 pales installées, aurait entraîné deux années de retard et imposé leur remplacement, aggravant les tensions entre les deux partenaires.

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