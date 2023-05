La justice européenne retoque un recours de Meta

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette demande avait été faite dans le cadre d'une enquête sur un possible comportement anticoncurrentiel de Facebook dans son utilisation de données et dans la gestion de sa plateforme de réseau social.

(AOF) - Le recours de Meta Platforms Ireland (Facebook) contre une demande de la Commission européenne visant la communication de documents identifiés par le biais de termes de recherche a été rejeté par la Cour de justice de l'Union européenne. Elle estime que Meta n’a pas réussi à démontrer que cette demande « allait au-delà de ce qui était nécessaire et que la protection de données à caractère personnel sensibles n’était pas suffisamment assurée par la mise en place d’une salle de données virtuelle ».

