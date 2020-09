Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice britannique rend à Uber sa licence à Londres Reuters • 28/09/2020 à 13:00









LONDRES, 28 septembre (Reuters) - Uber UBER.N a remporté lundi une victoire judiciaire en Grande-Bretagne lui permettant de retrouver une licence à Londres, qui lui avait été retirée en 2019 pour des raisons de sécurité. Le spécialiste américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) avait plaidé sa cause devant la justice britannique en affirmant avoir répondu aux inquiétudes des autorités au sujet de l'identification de ses conducteurs et de leurs assurances. "Je suis satisfait de constater qu'ils font ce que l'on est en droit d'attendre de la part d'une entreprise raisonnable dans leur secteur, peut-être même plus", a dit le juge Tan Ikram lundi. "Malgré leurs manquements historiques, je les considère désormais comme une personne apte et convenable pour détenir une licence d'exploitation à Londres", a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il n'avait pas encore pris de décision sur la durée de validité de cette licence. L'action Uber prenait 6% dans les échanges avant l'ouverture à Wall Street. Le groupe s'est félicité de voir ses efforts en matière de sécurité reconnus. L'association des chauffeurs de taxi londoniens a en revanche dénoncé cette décision de justice, jugeant que "la culture sous-jacente d'Uber reste aussi nocive qu'elle l'a toujours été". Le maire de Londres, Sadiq Khan, a prévenu pour sa part que la régie des transports londoniens (TfL) "continuera(it) à surveiller attentivement Uber et n'hésitera(it) pas à prendre des mesures rapides si (Uber) ne respectait les normes strictes requises pour protéger les passagers". (Costas Pitas version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées UBER TECH NYSE +3.24%