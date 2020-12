Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Hongrie redéfinit la famille, restreint le droit des homosexuels à l'adoption Reuters • 15/12/2020 à 18:47









par Marton Dunai et Anita Komuves BUDAPEST, 15 décembre (Reuters) - La Hongrie a adopté mardi une loi permettant de modifier la définition de la famille dans la Constitution et restreindre davantage le droit des couples de même sexe à l'adoption, une nouvelle victoire pour le parti conservateur au pouvoir et une défaite pour les organisations de défense des droits des LGBT. Selon la nouvelle Constitution, la famille hongroise "est basée sur le mariage et la relation parent-enfant. La mère est une femme, le père est un homme". Elle impose également aux parents d'élever leurs enfants dans un esprit conservateur. "La Hongrie défend le droit des enfants à s'identifier à leur sexe de naissance et veille à ce que leur éducation repose sur l'identité constitutionnelle de notre nation et les valeurs fondées sur notre culture chrétienne", décrit le texte de loi. Les autorités hongroises n'ont jamais autorisé le mariage homosexuel alors qu'elles reconnaissent toujours l'union civile. Jusqu'à présent, l'adoption par des couples gays et de lesbiennes était possible si l'un des partenaires faisait une demande en tant que célibataire. A part quelques exceptions, "la règle principale prévoit que seuls les couples mariés peuvent adopter un enfant, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont mariés", a annoncé la ministre de la Justice Judit Varga. Selon la nouvelle loi, les célibataires en Hongrie doivent faire approuver leurs demandes d'adoption par Katalin Novak, ministre ultra-conservatrice ministre de la famille. Des groupes de défense des droits humains ont dénoncé ces réformes et ont appelé les dirigeants européens à faire entendre leur voix. "C'est un jour sombre pour la communauté LGBTQ de Hongrie et un jour sombre pour les droits de l'homme", a déclaré David Vig, directeur d'Amnesty International Hongrie. Pour Katrin Hugendubel, directrice du groupe international de défense des droits des homosexuels ILGA, ces changements signifient que "les enfants LGBTI seront contraints de grandir dans un environnement qui les empêchera d'exprimer leur identité". (Version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.