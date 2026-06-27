La HDFC Bank indienne déclare qu'un examen juridique n'a révélé aucun fondement aux allégations de son ancien président

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* L'examen juridique mené par la HDFC Bank ne révèle aucun élément venant étayer les préoccupations d'ordre éthique de l'ancien président

* L'ancien président Chakraborty affirme ne pas avoir collaboré à l'enquête menée par les cabinets d'avocats

* Les conclusions de l'examen autorisent la banque à demander à la banque centrale de reconduire le directeur général

Le départ de Chakraborty a entraîné une perte de 16 milliards de dollars de la valeur boursière de la HDFC Bank

(Mise à jour de l'article publié vendredi avec les commentaires de l'ancien président datés de samedi aux paragraphes 7-8 et 13, ainsi que le contexte au paragraphe 3 et les puces)

La HDFC Bank HDBK.NS a déclaré vendredi qu’un examen juridique n’avait révélé aucun élément venant étayer les préoccupations soulevées par l’ancien président Atanu Chakraborty lors de sa démission en mars, invoquant des divergences éthiques avec la plus grande banque privée indienne.

Les actions de la HDFC Bank HDB.N , cotées aux États-Unis, ont progressé de 1,7 %.

Le départ soudain de Chakraborty avait fait perdre près de 14 % de la valeur boursière de la banque, soit environ 16 milliards de dollars, au cours des semaines suivantes. Il avait invoqué une « incohérence » entre ses valeurs personnelles et les pratiques de la banque pour justifier sa démission, sans toutefois donner plus de détails.

Son départ a incité la banque centrale indienne à publier un communiqué exceptionnel visant à rassurer les investisseurs et les déposants quant à la santé financière de cet établissement bancaire d’importance systémique.

Les cabinets d’avocats Wilson Sonsini et Wadia Ghandy ont mené l’examen juridique de cette affaire, qui a mis en lumière des tensions au sein de la direction de la banque. Détenue en grande partie par des investisseurs institutionnels étrangers, la HDFC Bank a également essuyé des critiques en raison d’un titre boursier en difficulté depuis sa fusion de 40 milliards de dollars avec sa société mère, HDFC Ltd, en 2023.

« Après avoir mené à bien un examen juridique approfondi, les cabinets d’avocats externes ont conclu que la déclaration de Chakraborty et ses implications n’étaient pas étayées par les pièces du dossier et les entretiens avec les témoins », ont indiqué les cabinets d’avocats dans un rapport publié vendredi soir par la HDFC Bank à l’intention des places boursières.

Samedi, Chakraborty a déclaré qu’il n’avait pas collaboré avec les cabinets d’avocats car ceux-ci ne lui avaient pas fourni de détails sur leur enquête.

« J’étais disposé à collaborer avec le cabinet étranger, car il semblait relativement indépendant, mais en l’absence d’un cahier des charges, j’ai choisi de ne pas m’engager », a-t-il déclaré à Reuters, qualifiant la nomination de ces cabinets d’avocats de simple contrôle de conformité.

Reuters a rapporté en exclusivité le mois dernier que les cabinets d’avocats n’avaient constaté aucune lacune significative dans la gouvernance ou les processus du conseil d’administration.

L’examen, qui a duré trois mois, n’a révélé aucune preuve, ni dans les procès-verbaux des comités du conseil d’administration ni lors des entretiens avec des témoins, indiquant que Chakraborty a exprimé des inquiétudes quant au fait que les « événements et pratiques » au sein de la banque n’étaient pas conformes à ses « valeurs et à son éthique » personnelles, ont déclaré vendredi les cabinets d’avocats.

Il n’y avait pas non plus d’élément indiquant qu’il a été en désaccord avec les décisions du conseil d’administration concernant « l’affaire de Dubaï », ont précisé les cabinets d’avocats, faisant référence à une déclaration que Chakraborty a faite à CNBC-TV18 , selon laquelle la HDFC Bank avait tardé à prendre des mesures à l’encontre des responsables impliqués dans la vente abusive d’obligations de catégorie 1 supplémentaire à des investisseurs de Dubaï.

La banque et les cabinets d’avocats externes ont « à plusieurs reprises » demandé à Chakraborty de s’entretenir avec eux dans le cadre de cet examen, mais cet entretien n’a pas eu lieu, précise le rapport.

Chakraborty a répondu à Reuters: « Ils ont mené leur examen et ont conclu que le conseil d’administration fonctionnait bien — bien sûr, c’était sous ma direction. »

La conclusion de l’examen permet à la HDFC Bank de donner suite à sa demande adressée à la Banque centrale indienne (Reserve Bank of India) visant à reconduire le directeur général Sashidhar Jagdishan, dont le mandat de trois ans expire en octobre.

Cette demande, qui devait être déposée avant la fin du mois de mai, avait été reportée dans l’attente des résultats de l’examen. La banque centrale doit approuver toutes les nominations aux postes de direction des établissements de crédit indiens.