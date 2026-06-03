La hausse record de Wall Street marque une pause face à l'impasse au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en baisse: Dow Jones -0,54%, S&P 500 -0,36%, Nasdaq -0,50%

* Les gestionnaires d'actifs reculent alors que Partners Group limite les retraits sur son fonds de capital-investissement

* Broadcom recule avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché

(Mise à jour des cours d'ouverture) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi après une série de records, tandis qu'une nouvelle flambée de violence au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et semé le doute quant à une fin rapide de la guerre.

Les actions et les secteurs qui avaient mené la hausse ces derniers jours ont enregistré les baisses les plus marquées. Les actions du secteur des logiciels .SPLRCIS ont perdu 3,1% après un rebond marqué, tandis que Datadog DDOG.O , Palo Alto

PANW.O et IBM IBM.N ont chuté de 6,7% à 7,7%.

Quatre des onze secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, l'indice technologique .SPLRCT menant la baisse.

Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de plus de 2% après qu'une attaque de missiles iraniens a endommagé l'aéroport du Koweït et que l'armée américaine a mené des frappes près du détroit d'Ormuz, augmentant le risque de nouvelles perturbations de l'approvisionnement susceptibles d'attiser l'inflation générale. O/R

« Nous n'assisterons à aucune correction (des actions américaines) sans preuve tangible de l'influence de la situation au Moyen-Orient sur des chiffres d'inflation inhabituellement élevés... des chiffres présentant une forte surprise positive comme ce fut le cas en 2022 », a déclaré Alexander Lis, directeur des investissements chez Social Discovery Ventures.

Les dernières données ont montré que l'activité du secteur des services américain s'est redressée en mai, les entreprises ayant passé des commandes de manière préventive et reconstitué leurs stocks en prévision de pénuries et de hausses de prix dues à la guerre avec l'Iran.

Ces données ont été publiées avant le rapport sur le marché du travail très attendu de vendredi, qui pourrait influencer les anticipations en matière de politique monétaire.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec des probabilités croissantes d'une hausse de 25 points de base.

À 10 h 03 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 278,51 points, soit 0,54%, à 51.029,28, le S&P 500 .SPX a perdu 27,18 points, soit 0,36%, à 7.582,48 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 134,41 points, soit 0,50%, à 26.959,49.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a reculé de 1,3%.

Le S&P 500 a clôturé mardi au-dessus des 7 600 points pour la première fois, les trois principaux indices terminant à des niveaux records, portés par une série d'annonces d'entreprises renforçant les anticipations d'une dépense soutenue en matière d'IA.

L'indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX a reculé de 0,7%. L'action Broadcom AVGO.O a baissé de 1,2% avant la publication du rapport trimestriel de la société prévue après la clôture du marché. Ces résultats constitueront le prochain test décisif de la dynamique portée par l'IA. Le titre a déjà progressé de 14% au cours des quatre dernières séances.

Marvell Technology MRVL.O a résisté à la tendance et a prolongé ses gains avec une hausse de 2%, atteignant une capitalisation boursière de 250 milliards de dollars, au lendemain de la déclaration du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a qualifié le fabricant de puces de prochaine « entreprise à 1 000 milliards de dollars ».

Le président de la Fed, Kevin Warsh, s'est engagé à suivre « le meilleur des traditions de la Fed » dans une note adressée au personnel au début de son mandat de quatre ans.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, les gestionnaires d'actifs ont chuté après que le groupe suisse Partners Group PGHN.S a plafonné les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars. KKR

KKR.N , Blackstone BX.N , Blue Owl OWL.N et Ares Management

ARES.N ont chuté de 5,3% à 6,3%.

GameStop GME.N a progressé de 8,5% après avoir publié une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

Par ailleurs, SpaceX , la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action, avant le début d'une tournée de présentation, afin de lever un montant record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 2,61 pour 1 à la Bourse de New York et de 2,78 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 48 nouveaux plus hauts et 74 nouveaux plus bas.