La hausse des taux, "risque important" pour les actions américaines (Natixis IM)

En conséquence, la volatilité des marchés boursiers augmenterait mécaniquement et les prix des actions baisseraient, de sorte que les secteurs dont les cours ont progressé grâce à la pause monétaire espérée s'en trouveraient affectés à leur tour. " Certaines valeurs cycliques et de croissance seraient en première ligne, cédant une partie des gains exceptionnels enregistrés depuis le début de l'année ".

" En l'absence de ralentissement significatif de la croissance, et dans un contexte de politique budgétaire toujours plus expansionniste, la Fed n'aurait d'autre choix que de resserrer davantage sa politique monétaire, quitte à prendre les investisseurs par surprise " estime Mabrouk Chetouane.

(AOF) - Mabrouk Chetouane, Global Market Strategist chez Natixis IM, s'interroge sur les risques que la nouvelle vague de hausse des taux d'intérêt à long terme fait peser sur les marchés d'actions, alors que les taux atteignent des niveaux « inégalés depuis 2009 ». Pour lui l'augmentation significative des besoins d'emprunt du Trésor américain, résultant d’une forte augmentation des dépenses publiques, et conduisant à une offre accrue de titres de la dette publique, « constitue un risque important ».

