La hausse des taux longs américains, une "bonne vieille fuite des capitaux" selon Fidelity

"Il est difficile de savoir précisément qui vend les bons du Trésor américain", juge le gérant, estimant que "rien ne prouve" l'implication de la Chine. "Si les investisseurs japonais se tournaient vers les obligations d'État japonaises, les obligations d'État japonaises connaîtraient une forte hausse", or "les rendements des obligations d'État à long terme sont également à des sommets".

(AOF) - "La forte hausse des rendements des obligations d'État à long terme, conjuguée à la faiblesse du dollar américain, ressemble à une bonne vieille fuite des capitaux", estime Mike Riddell, fixed income portfolio manager chez Fidelity International. "Le problème auquel l'économie américaine est confrontée est qu'elle est une économie à double déficit, avec des déficits budgétaire et courant persistants, dépendant de la bienveillance d'étrangers pour son financement". Or, "la politique américaine n'a pas été clémente envers ces derniers ces derniers temps".

