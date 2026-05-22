La hausse des taux américains fait passer l'attention des niveaux actuels à la tension sur les marchés, selon les analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Les actions américaines progressent; le Dow en tête

* Les secteurs de la technologie et de la santé en tête des hausses du S&P 500

* Le STOXX 600 progresse de 0,8 %

* Le dollar et le pétrole brut en hausse; le bitcoin et l'or en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,58 %

22 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

LA HAUSSE DES RENDEMENTS AMÉRICAINS DÉPLACE L'ATTENTION DES NIVEAUX VERS LES TENSIONS SUR LES MARCHÉS, SELON LES ANALYSTES

La dernière hausse des rendements des bons du Trésor américain met les investisseurs sur les dents, mais la principale préoccupation n'est peut-être pas le niveau que les taux atteindront, mais la rapidité avec laquelle ils y parviendront.

Les acteurs du marché affirment de plus en plus qu'il n'existe pas de "ligne rouge" claire pour les rendements. L'attention se porte plutôt sur la vitesse et la persistance de cette hausse, en particulier sur la partie longue de la courbe, où les obligations à 10 et 30 ans reflètent les anticipations en matière d'inflation, de croissance et de crédibilité budgétaire des États-Unis.

"Une hausse désordonnée à ce niveau serait plus susceptible de susciter des inquiétudes", déclare David Krakauer, vice-président chargé de la gestion de portefeuille chez Mercer Advisors, dans une interview accordée à Reuters. Il désigne le segment à long terme comme le principal point de tension où les investisseurs mondiaux réévaluent les risques liés à l’inflation et à l’endettement public.

Si certains investisseurs citent les 5 % sur les bons du Trésor à 10 ans comme un seuil psychologique, ce niveau importe moins que la trajectoire suivie pour y parvenir. Une hausse progressive pourrait être absorbée par les marchés, mais un pic brutal pourrait déstabiliser les actions et resserrer les conditions financières de manière plus abrupte, explique Shawn Snyder, stratège économique chez Potomac Fund Management.

"Le marché peut bien se comporter avec des rendements plus élevés", a déclaré Shawn Snyder. "C'est le choc qui a tendance à susciter des réactions négatives."

Les effets se répercutent déjà sur l'économie, à commencer par le logement — généralement le secteur le plus sensible aux taux. La hausse des rendements des bons du Trésor se répercute sur les taux hypothécaires, pesant sur l'accessibilité et la demande. De là, la pression s'étend aux emprunts des entreprises et aux marchés boursiers, où la hausse des taux d'actualisation comprime les valorisations.

"Cela commence par un problème de valorisation, mais peut évoluer vers un problème de croissance", explique David Krakauer de Mercer, avertissant que des hausses soutenues des coûts d'emprunt pourraient à terme ralentir l'investissement et la consommation.

Certains investisseurs estiment que le marché approche d’un point de basculement. "Je pense que nous y sommes presque", note Jimmy Lee, directeur général de The Wealth Consulting Group, ajoutant que même de modestes hausses supplémentaires des rendements pourraient amplifier les inquiétudes concernant la persistance de l’inflation et les tensions économiques, d’autant plus que les États-Unis s’orientent vers un cycle électoral.

La hausse des rendements met également en évidence les limites de la flexibilité politique. L’inflation restant une préoccupation, la capacité de la Réserve fédérale à réagir de manière agressive pourrait être restreinte, tandis que des déficits élevés signifient que les options budgétaires sont plus limitées.

Les décideurs politiques disposent donc de moins d'outils pour contenir la volatilité du marché obligataire.

Pour les investisseurs, ce contexte renforce un changement de stratégie. Les actifs sensibles aux taux, tels que les actions à forte croissance et les entreprises endettées, restent vulnérables, tandis que les secteurs bénéficiant d’une forte trésorerie et d’un pouvoir de fixation des prix pourraient s’avérer plus résilients.

En fin de compte, le message des marchés est clair: la hausse des rendements est gérable, mais l'instabilité ne l'est pas.

(Laura Matthews, Gertrude Chavez-Dreyfuss)

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