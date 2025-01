La hausse des rendements obligataires pèsera sur les marchés actions (Oddo BHF)

(AOF) - "La hausse des rendements pourrait devenir un facteur de risque pour les marchés boursiers américains", affirme Jan Viebig, global vo-CIO d’Oddo BHF. Le gérant souligne que les rendements obligataires élevés "rendent les titres de créance, même dans la catégorie d’investissement à faible risque, à nouveau attractifs pour les investisseurs qui, jusqu’alors, s’étaient tournés vers les actions". Les marchés actions connaissent depuis de nombreuses années un mouvement de hausse "remarquablement long".

De plus, la hausse des taux d'intérêt sur les marchés obligataires "pèse sur de nombreuses entreprises en quête de financement". Les taux d'intérêt plus élevés "réduisent également les valorisations futures actualisées", car le taux d'actualisation utilisé pour les flux de trésorerie futurs est plus élevé. Par conséquent, des rendements plus élevés sur les marchés obligataires "entraînent une baisse des valorisations des entreprises".

"Les investisseurs doivent se préparer à une hausse des bénéfices moins importante que ces dernières années" tandis que la hausse des taux d'intérêt "pourrait assombrir les perspectives de bénéfices de certaines entreprises", conclut le gérant.

Certes, selon FactSet, les bénéfices des sociétés de l'indice S&P 500 devraient augmenter en moyenne de 14,6 % en 2025, mais "il s'agit d'une moyenne".