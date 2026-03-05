 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La hausse des prix du carburant affecte le secteur aérien alors que le conflit avec l'Iran s'aggrave
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions de Qantas et de Cathay Pacific progressent après les baisses de la semaine

* Baisse des actions des compagnies aériennes américaines et européennes

* Emirates et Etihad proposent peu de services dans le corridor de sécurité des Émirats arabes unis

* Qatar Airways desservira l'Europe depuis Oman et l'Arabie saoudite

* Le gouvernement américain affrète un vol pour ramener les Américains chez eux

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails sur l'exposition des compagnies aériennes américaines en 11-12, et mise à jour des mouvements d'actions en 13-14.) par Julie Zhu, Federico Maccioni et Joanna Plucinska

Les actions des compagnies aériennes ont divergé jeudi, alors que les signes d'une reprise timide des vols au Moyen-Orient ont stimulé certains transporteurs asiatiques, tandis que les compagnies aériennes américaines et européennes ont reculé en raison de la hausse des prix du pétrole après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran qui ont perturbé l'aviation mondiale.

Les gouvernements se sont empressés d'organiser des vols au départ du Moyen-Orient pour des dizaines de milliers de citoyens bloqués par l'escalade du conflit, qui a entraîné la fermeture de la majeure partie de l'espace aérien de la région en raison du risque de tirs de missiles.

Les décollages de l'aéroport international de Dubaï ont plus que doublé mercredi, selon les dernières données de Flightradar24, alors que l'activité redémarre lentement dans le centre de transport le plus fréquenté au monde, qui a été pratiquement paralysé par le conflit.

Le trafic reste bien en deçà des niveaux normaux, et les perturbations de l'aviation mondiale prendront probablement un certain temps à se normaliser, car le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. Le fret aérien a également été touché, ce qui a perturbé le transport des denrées périssables et des pièces d'avion.

"Ces derniers jours ont été sans précédent", a déclaré Paul Griffiths, directeur général de Dubai Airports, jeudi sur LinkedIn, dans ses premières remarques publiques depuis le début des frappes aériennes, ajoutant que les équipes se serraient les coudes et "naviguaient en toute confiance".

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SONT MITIGÉES

L'Azerbaïdjan, qui fait partie d'un corridor de vol essentiel entre l'Asie et l'Europe, a temporairement fermé une partie de son espace aérien près de l'Iran après une attaque de drone dans la région méridionale de Nakhchivan, près de la frontière iranienne. Les vols semblent se poursuivre plus au nord, selon le suivi de Flightradar24.

Les actions des compagnies aériennes ont été mises à mal depuis les premières frappes le week-end dernier, par crainte d'une fermeture prolongée des itinéraires et d'une augmentation des coûts du carburant.

Les prix du kérosène ont grimpé en flèche dans le monde entier, atteignant un niveau record à Singapour, en raison des craintes de perturbation de l'approvisionnement, a indiqué S&P Global Platts jeudi.

Les compagnies aériennes américaines sont peu exposées aux routes du Moyen-Orient, et le conflit n'a pas entraîné le type de fermeture de réseau qui affecte les transporteurs basés dans le Golfe. Mais la hausse des prix du carburant représente un risque pour les bilans.

Le carburant est généralement la deuxième dépense la plus importante des compagnies aériennes américaines après la main-d'œuvre, et nombre d'entre elles ne se couvrent plus, ce qui les rend plus vulnérables aux hausses de prix.

Les actions de Southwest Airlines LUV.N , American Airlines

AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Alaska Air Group ALK.N étaient en baisse de 5 à 8 % à la mi-journée.

En Europe, Air France KLM AIRF.PA a baissé, tandis que Lufthansa LHAG.DE , IAG ICAG.L , propriété de British Airways, et le transporteur à bas prix Ryanair RYA.I ont chuté. Wizz Air WIZZ.L , qui a signalé un impact de 58 millions de dollars sur les bénéfices liés au conflit, a chuté de 9 %.

Le directeur général de Wizz Air a déclaré à Reuters que l'impact financier devrait être limité à l'exercice en cours qui se termine ce mois-ci et a ajouté que la compagnie déplaçait sa capacité vers l'Europe.

Certaines actions asiatiques ont rebondi. Cathay Pacific Airways 0293.HK , Qantas Airways QAN.AX et Korean Air Lines

003490.KS ont augmenté, tandis que Japan Airlines 9201.T a légèrement baissé.

Les principaux transporteurs chinois tels que Air China

0753.HK , 601111.SS , China Eastern Airlines 600115.SS

0670.HK et China Southern Airlines 600029.SS 1055.HK ont chuté de 1,5 % à 4 % à Hong Kong et à Shanghai.

Gary Ng, économiste senior chez Natixis, a déclaré que les compagnies aériennes asiatiques étaient sensibles à la situation de l'Iran étant donné l'impact sur les itinéraires, les revenus et les coûts.

LES VOLS DE RAPATRIEMENT S'INTENSIFIENT

Emirates et Etihad proposent désormais des services limités au départ de Dubaï et d'Abou Dhabi en empruntant des couloirs aériens sûrs. Un porte-parole d'Emirates a déclaré que plus de 100 vols devraient partir de Dubaï avec des passagers et du fret jeudi et vendredi.

Qatar Airways a déclaré qu'elle assurerait des vols de secours limités à partir de jeudi pour les passagers bloqués, au départ de Mascate (Oman) vers six destinations européennes, dont Londres, Berlin et Rome, ainsi qu'au départ de Riyad vers Francfort.

Les gouvernements des États-Unis , du Canada et de toute l'Europe ont organisé des vols charters et aidé à obtenir des places sur des vols commerciaux pour rapatrier les citoyens . Plus de 17 500 Américains sont rentrés aux États-Unis depuis le 28 février.

Un vol transportant des Kényans et d'autres personnes fuyant les Émirats arabes unis est arrivé à Nairobi jeudi, dont 13 enfants et leurs enseignants qui avaient participé à un voyage scolaire dans le Golfe.

"Nous sommes restés bloqués pendant cinq jours... c'était effrayant, chaque jour nous recevions des alertes et les enfants devenaient fous", a déclaré à Reuters Olive Tindika, directrice de l'école, précisant que les enfants arrivaient en larmes dans les chambres d'hôtel des enseignants chaque fois que des explosions illuminaient le ciel.

"C'était une expérience très, très traumatisante."

Guerre en Iran

Valeurs associées

AIR CHINA -H-
0,654 EUR Tradegate 0,00%
AIR CHINA -H-
445,325 GBX LSE +718,27%
AIR FRANCE - KLM
10,1700 EUR Euronext Paris -2,40%
ALASKA AIR GROUP
43,790 USD NYSE -9,38%
AMERICAN AIRLINE
11,5700 USD NASDAQ -7,14%
CATHAY PAC AIRWA
1,430 EUR Tradegate +0,70%
CN EASTERN AIR -H-
0,520 EUR Tradegate 0,00%
DELTA AIR LINES
59,720 USD NYSE -6,39%
DT LUFTHANSA
8,120 EUR XETRA -3,20%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
JAPAN AIRLINES
15,100 EUR Tradegate -3,82%
JAPAN AIRLINES
18,5424 USD OTCBB -13,60%
QANTAS AIRWAYS
5,466 EUR Tradegate -2,81%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
44,200 USD NYSE -6,23%
UNITED AIRLINES
92,5200 USD NASDAQ -7,92%
WIZZ AIR
983,750 GBX LSE -10,73%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris repart à la baisse, rattrapée par les prix du pétrole
    information fournie par AFP 05.03.2026 18:47 

    La Bourse de Paris a nettement reculé jeudi, plombée par la reprise de la flambée des prix du pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient qui ravive les craintes d'inflation et fait bondir les taux d'intérêt de la dette française. Le CAC 40 a perdu 1,49% à 8.045,80 ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 5 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    L'inquiétude gagne à nouveau les marchés financiers face à la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 05.03.2026 18:38 

    Accalmie de courte durée sur les marchés: après une séance de pause la veille, les prix du pétrole grimpent à nouveau jeudi avec la guerre au Moyen-Orient, provoquant un recul des Bourses et un bond des taux d'intérêt. "On ne voit pas de désescalade, et le prix ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le rouge, le Moyen-Orient focalise l'attention
    information fournie par Reuters 05.03.2026 18:22 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi, les investisseurs s'inquiétant des ‌répercussions croissantes de l'intensification du conflit au Moyen-Orient. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,49% à 8.045,80 points. A Francfort, le Dax a reculé ... Lire la suite

  • ( AFP / CARL DE SOUZA )
    Brésil: le taux de chômage reste au plus bas
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.03.2026 18:16 

    Le taux de chômage au Brésil a atteint son plus bas niveau pour la période allant de novembre à janvier, selon les chiffres officiels publiés jeudi, une bonne nouvelle pour le président Lula à sept mois des élections. Ce taux s'est élevé à 5,4%, contre 6,5% pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank