La hausse des prix du carburant affecte le secteur aérien alors que le conflit avec l'Iran s'aggrave

* Les actions de Qantas et de Cathay Pacific progressent après les baisses de la semaine

* Baisse des actions des compagnies aériennes américaines et européennes

* Emirates et Etihad proposent peu de services dans le corridor de sécurité des Émirats arabes unis

* Qatar Airways desservira l'Europe depuis Oman et l'Arabie saoudite

* Le gouvernement américain affrète un vol pour ramener les Américains chez eux

Les actions des compagnies aériennes ont divergé jeudi, alors que les signes d'une reprise timide des vols au Moyen-Orient ont stimulé certains transporteurs asiatiques, tandis que les compagnies aériennes américaines et européennes ont reculé en raison de la hausse des prix du pétrole après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran qui ont perturbé l'aviation mondiale.

Les gouvernements se sont empressés d'organiser des vols au départ du Moyen-Orient pour des dizaines de milliers de citoyens bloqués par l'escalade du conflit, qui a entraîné la fermeture de la majeure partie de l'espace aérien de la région en raison du risque de tirs de missiles.

Les décollages de l'aéroport international de Dubaï ont plus que doublé mercredi, selon les dernières données de Flightradar24, alors que l'activité redémarre lentement dans le centre de transport le plus fréquenté au monde, qui a été pratiquement paralysé par le conflit.

Le trafic reste bien en deçà des niveaux normaux, et les perturbations de l'aviation mondiale prendront probablement un certain temps à se normaliser, car le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. Le fret aérien a également été touché, ce qui a perturbé le transport des denrées périssables et des pièces d'avion.

"Ces derniers jours ont été sans précédent", a déclaré Paul Griffiths, directeur général de Dubai Airports, jeudi sur LinkedIn, dans ses premières remarques publiques depuis le début des frappes aériennes, ajoutant que les équipes se serraient les coudes et "naviguaient en toute confiance".

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SONT MITIGÉES

L'Azerbaïdjan, qui fait partie d'un corridor de vol essentiel entre l'Asie et l'Europe, a temporairement fermé une partie de son espace aérien près de l'Iran après une attaque de drone dans la région méridionale de Nakhchivan, près de la frontière iranienne. Les vols semblent se poursuivre plus au nord, selon le suivi de Flightradar24.

Les actions des compagnies aériennes ont été mises à mal depuis les premières frappes le week-end dernier, par crainte d'une fermeture prolongée des itinéraires et d'une augmentation des coûts du carburant.

Les prix du kérosène ont grimpé en flèche dans le monde entier, atteignant un niveau record à Singapour, en raison des craintes de perturbation de l'approvisionnement, a indiqué S&P Global Platts jeudi.

Les compagnies aériennes américaines sont peu exposées aux routes du Moyen-Orient, et le conflit n'a pas entraîné le type de fermeture de réseau qui affecte les transporteurs basés dans le Golfe. Mais la hausse des prix du carburant représente un risque pour les bilans.

Le carburant est généralement la deuxième dépense la plus importante des compagnies aériennes américaines après la main-d'œuvre, et nombre d'entre elles ne se couvrent plus, ce qui les rend plus vulnérables aux hausses de prix.

Les actions de Southwest Airlines LUV.N , American Airlines

AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Alaska Air Group ALK.N étaient en baisse de 5 à 8 % à la mi-journée.

En Europe, Air France KLM AIRF.PA a baissé, tandis que Lufthansa LHAG.DE , IAG ICAG.L , propriété de British Airways, et le transporteur à bas prix Ryanair RYA.I ont chuté. Wizz Air WIZZ.L , qui a signalé un impact de 58 millions de dollars sur les bénéfices liés au conflit, a chuté de 9 %.

Le directeur général de Wizz Air a déclaré à Reuters que l'impact financier devrait être limité à l'exercice en cours qui se termine ce mois-ci et a ajouté que la compagnie déplaçait sa capacité vers l'Europe.

Certaines actions asiatiques ont rebondi. Cathay Pacific Airways 0293.HK , Qantas Airways QAN.AX et Korean Air Lines

003490.KS ont augmenté, tandis que Japan Airlines 9201.T a légèrement baissé.

Les principaux transporteurs chinois tels que Air China

0753.HK , 601111.SS , China Eastern Airlines 600115.SS

0670.HK et China Southern Airlines 600029.SS 1055.HK ont chuté de 1,5 % à 4 % à Hong Kong et à Shanghai.

Gary Ng, économiste senior chez Natixis, a déclaré que les compagnies aériennes asiatiques étaient sensibles à la situation de l'Iran étant donné l'impact sur les itinéraires, les revenus et les coûts.

LES VOLS DE RAPATRIEMENT S'INTENSIFIENT

Emirates et Etihad proposent désormais des services limités au départ de Dubaï et d'Abou Dhabi en empruntant des couloirs aériens sûrs. Un porte-parole d'Emirates a déclaré que plus de 100 vols devraient partir de Dubaï avec des passagers et du fret jeudi et vendredi.

Qatar Airways a déclaré qu'elle assurerait des vols de secours limités à partir de jeudi pour les passagers bloqués, au départ de Mascate (Oman) vers six destinations européennes, dont Londres, Berlin et Rome, ainsi qu'au départ de Riyad vers Francfort.

Les gouvernements des États-Unis , du Canada et de toute l'Europe ont organisé des vols charters et aidé à obtenir des places sur des vols commerciaux pour rapatrier les citoyens . Plus de 17 500 Américains sont rentrés aux États-Unis depuis le 28 février.

Un vol transportant des Kényans et d'autres personnes fuyant les Émirats arabes unis est arrivé à Nairobi jeudi, dont 13 enfants et leurs enseignants qui avaient participé à un voyage scolaire dans le Golfe.

"Nous sommes restés bloqués pendant cinq jours... c'était effrayant, chaque jour nous recevions des alertes et les enfants devenaient fous", a déclaré à Reuters Olive Tindika, directrice de l'école, précisant que les enfants arrivaient en larmes dans les chambres d'hôtel des enseignants chaque fois que des explosions illuminaient le ciel.

"C'était une expérience très, très traumatisante."