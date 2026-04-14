La hausse des prix de l'essence entraîne des ventes record de VE en Europe en mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alessandro Parodi

Les prix élevés de l'essence en Europe ont orienté les acheteurs de voitures vers les VE au cours d'un mois de mars record, et ont conduit au premier mois de croissance des ventes mondiales de VE cette année, selon les données du cabinet de conseil Benchmark Mineral Intelligence publiées mardi.

Les gouvernements du monde entier ont plafonné les prix des carburants pour protéger les automobilistes de la flambée des coûts après que la guerre en Iran , qui a éclaté le 28 février, a perturbé une route maritime clé transportant environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.

BMI a déclaré que les immatriculations, un indicateur des ventes, de nouvelles voitures électriques et hybrides rechargeables ont augmenté de 3 % en glissement annuel dans le monde pour atteindre plus de 1,7 million de voitures, avec un bond de 37 % en Europe pour atteindre un record mensuel de près de 540 000 VE vendues.

Alors que les immatriculations de voitures sont en retard sur les ventes, "une bonne partie de ce retard peut être attribuée à la hausse des prix de l'essence", a déclaré Charles Lester, responsable des données chez BMI.

La croissance a été la plus forte dans les pays qui ont connu les plus fortes augmentations des prix de l'énergie, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Viêt Nam et la Thaïlande, ce qui a entraîné une hausse de 79 % des immatriculations de VE en dehors des trois principaux marchés que sont la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord, a ajouté M. Lester.

RALENTISSEMENT DU DÉCLIN EN CHINE ET AUX ÉTATS-UNIS

Les immatriculations de VE en Chine, le plus grand marché automobile du monde, ont chuté de 14 % pour atteindre plus de 850 000 véhicules vendus, ralentissant ainsi une tendance négative amorcée en janvier après que le pays a supprimé le financement pour les échanges de voitures et qu'une exonération fiscale sur les achats de VE a expiré.

M. Lester a déclaré que les consommateurs chinois, qui avaient profité des mesures d'incitation pour acheter des VE plus petits, optaient de plus en plus pour des véhicules plus grands.

En Amérique du Nord, les immatriculations de VE ont chuté de 30 % pour atteindre 121 500 véhicules vendus au cours du mois, soit la sixième baisse consécutive en glissement annuel après la fin d'un régime de crédit d'impôt pour les VE aux États-Unis et les propositions de l'administration du président Donald Trump visant à réduire davantage les normes d'émission de CO2 .

"Il s'agit de son chiffre mensuel le plus élevé depuis la fin du crédit d'impôt, mais la réalité est que les reculs se sont produits", a déclaré Lester.