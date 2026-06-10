La hausse des prix de l'essence a probablement entraîné une nouvelle augmentation de l'inflation aux États-Unis en mai

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* L'indice des prix à la consommation devrait augmenter de 0,5% en mai

* L'IPC en glissement annuel devrait avoir bondi de 4,2%, soit la plus forte hausse depuis avril 2023

* La hausse mensuelle de l'IPC de base devrait ralentir à mesure que s'estompe l'effet ponctuel lié au logement résultant de la fermeture des services publics

par Lucia Mutikani

L'inflation à la consommation aux États-Unis devrait avoir augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en mai, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix des produits énergétiques, ce qui donnerait davantage d'arguments à la Réserve fédérale pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés cette année.

Les chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) en glissement annuel, qui devraient afficher une troisième hausse consécutive ce mercredi selon le ministère du Travail, devraient mettre en évidence la pression croissante sur les ménages, alors que les données suggèrent que de plus en plus de consommateurs puisent dans leurs économies pour financer leurs dépenses. L'inflation devrait dépasser la croissance des salaires en mai pour le deuxième mois consécutif, une évolution qui pourrait peser sur la croissance économique globale. La flambée du coût de la vie constitue un handicap politique pour le président Donald Trump et son Parti républicain, qui cherchent à conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre. Trump a remporté l'élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l'inflation, mais a vu sa cote de popularité s'effondrer alors que la frustration monte face à sa gestion de l'économie.

“La hausse globale de l'inflation dépassera la croissance des salaires pour le deuxième mois consécutif”, a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM. “Cela signifie que les Américains voient leur salaire diminuer en termes réels, ce qui, si cette tendance se maintenait, laisserait présager des difficultés en matière de consommation des ménages au second semestre.”

L'indice des prix à la consommation (IPC) devrait avoir augmenté de 4,2% sur les 12 mois jusqu'en mai, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. Il s'agirait de la plus forte hausse annuelle de l'IPC depuis avril 2023, après une progression de 3,8% en avril. L'IPC a augmenté de 3,3% en glissement annuel en mars. Il devrait avoir progressé de 0,5% en glissement mensuel en mai, après une hausse de 0,6% en avril.

La banque centrale américaine suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelle pour son objectif d'inflation de 2%. Tous les indicateurs d'inflation se situent bien au-dessus de l'objectif de la Fed. Le prix moyen national de l'essence a augmenté de 8,8% en mai pour atteindre 4,60 dollars le gallon, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. À un moment donné, les prix de l'essence avaient bondi de plus de 50% depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février.

Les prix ont reculé ces dernières semaines dans le contexte d'un cessez-le-feu, ce qui laisse certains économistes faire preuve d'un optimisme prudent quant à la possibilité que le mois de mai marque le pic de l'IPC. Bien que la restriction du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ait fait grimper les prix des engrais, cela n'a pas encore entraîné de hausse significative des prix des denrées alimentaires.

“Il y a de fortes chances que la hausse en glissement annuel de l'inflation globale atteigne son pic pour le moment en mai, même si, bien sûr, les prix du pétrole pourraient à nouveau flamber en fonction de l'évolution de la situation au Moyen-Orient”, a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL FAIT PREUVE DE RÉSILIENCE Ce rapport fait suite à l'annonce, la semaine dernière, d'une croissance de l'emploi supérieure aux prévisions en mai, marquant ainsi le troisième mois consécutif . Le taux de chômage est resté à 4,3% pour le troisième mois d'affilée. Bien que les marchés financiers aient commencé à anticiper une hausse des taux, les économistes continuent de penser que la barre reste haute pour que la banque centrale resserre sa politique monétaire.

Certains ont fait valoir qu'en dehors des tarifs aériens élevés, rien n'indiquait clairement que le choc des prix du pétrole se répercutait sur le secteur des services.

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC de base devait augmenter de 2,9% en glissement annuel en mai, après une hausse de 2,8% en avril. L'IPC dit « de base » devait progresser de 0,3% en glissement mensuel, après une hausse de 0,4%.

“Si l'IPC sous-jacent devait montrer des signes de répercussion, les coûts énergétiques plus élevés se répercutant également sur d'autres catégories, cela constituerait alors le scénario susceptible de déclencher un discours de la Fed en faveur d'une hausse des taux”, a déclaré James Knightley, économiste en chef pour l'international chez ING. “Nous sommes dans un contexte où la banque centrale considère toujours que l'orientation de la politique monétaire est quelque peu restrictive.”

Une partie du ralentissement attendu du taux mensuel de l'IPC reflète l'atténuation de l'effet d'un ajustement ponctuel des mesures des loyers, après que la fermeture des services publics l'année dernière a empêché la collecte des données. Si l'essor des dépenses en intelligence artificielle fait grimper les prix des ordinateurs et des logiciels, ceux-ci ont un poids moindre dans le panier de l'IPC de base. Leur pondération est plus importante dans le panier de l'inflation PCE de base.

Une déflation surprenante des voitures et camions d'occasion a également contribué à freiner l'inflation des biens. Les économistes étaient divisés sur la question des droits de douane, certains estimant que leur répercussion était en grande partie terminée, tandis que d'autres affirmaient que ces droits continuaient à faire grimper les prix, en particulier ceux des vêtements.

“L'économie approche de la fin de la phase de répercussion des droits de douane”, a déclaré Diego Anzoategui, économiste chez Morgan Stanley. “Nos estimations suggèrent que les droits de douane ont fait grimper les prix d'environ 63 points de base jusqu'à présent, la répercussion totale étant plus proche de 70 points de base. Nous avons observé les premiers signes d'un ralentissement en mars et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive.”