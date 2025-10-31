La hausse des bénéfices de Cenovus s'explique par une production record et la vigueur des raffineries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails sur les résultats tout au long du texte)

Cenovus Energy CVE.TO a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, grâce à une production record de sables bitumineux et à une utilisation quasi complète des raffineries qui ont contribué à compenser la baisse des prix du brut.

Les actions cotées aux États-Unis du producteur canadien de pétrole et de gaz ont augmenté de 1,5 % dans les échanges avant bourse.

Les résultats du producteur de Calgary surviennent alors qu'il poursuit une expansion majeure par le biais de son acquisition prévue d'environ 6 milliards de dollars de MEG Energy MEG.TO .

Le vote des actionnaires de MEG sur l'opération a été reporté cette semaine afin de permettre la communication d'informations réglementaires supplémentaires.

Cenovus a produit un record de 832 900 barils équivalent pétrole par jour (boepd) au cours du trimestre, en hausse par rapport aux 771 300 boepd de l'année précédente, grâce à l'augmentation des volumes dans ses projets de Foster Creek et de Christina Lake.

Le débit de raffinage a également atteint un record de 710 700 barils par jour (bpd), en hausse par rapport aux 642 900 bpd de l'année dernière, avec des usines américaines fonctionnant à 99 % d'utilisation et des coûts par baril en baisse de 24 % par rapport à l'année précédente.

Le directeur général Jon McKenzie a déclaré que Cenovus avait enregistré des volumes records dans l'ensemble de ses activités, les principaux projets de croissance étant en voie d'achèvement.

Le forage du projet offshore West White Rose de la société devrait commencer d'ici la fin de l'année, et la première production de pétrole est attendue pour 2026.

Les résultats s'inscrivent également dans un contexte de volatilité des marchés pétroliers, le baril de Brent de référence LCOc1 s'établissant en moyenne à environ 68 dollars au cours du trimestre juillet-septembre, soit une baisse de plus de 13 % par rapport à l'année précédente, les hausses de production de l'OPEP+ et le ralentissement de la demande mondiale ayant exercé une pression sur les prix.

Cenovus a réduit ses prévisions de débit en aval aux États-Unis pour 2025 entre 510 000 et 515 000 bpj, soit environ 52 500 barils de moins au point médian, car elle a conclu la vente de sa participation de 50 % dans WRB Refining LP et a reçu un produit de 1,8 milliard de dollars canadiens.

Cenovus a déclaré un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars canadiens (920 millions de dollars), soit 72 cents canadiens par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 820 millions de dollars canadiens, soit 42 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)