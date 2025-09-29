La Guinée équatoriale ouvrira son cycle d'attribution de licences pétrolières et gazières 2026 en avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Guinée équatoriale souhaite intensifier ses activités d'exploration

*

Lancement du premier cycle d'attribution de licences depuis 2019

*

Un membre de l'OPEP est confronté à une baisse de la production de pétrole

(Les réécritures se concentrent sur le nouveau cycle d'octroi de licences) par Wendell Roelf

La Guinée équatoriale ouvrira un nouveau cycle d'octroi de licences de pétrole et de gaz en avril pour stimuler l'exploration et contrer la baisse de la production de pétrole, a déclaré lundi son ministre des hydrocarbures et du développement minier, Antonio Oburu Ondo.

"Ce ronda (cycle d'octroi de licences) sera lancé au deuxième trimestre 2026, juste après que les détails des délais, des procédures de demande et des informations complémentaires seront disponibles", a-t-il déclaré lors d'une conférence sur l'énergie en Afrique au Cap.

Le cycle d'attribution des licences, qui s'ouvrira en avril et se poursuivra jusqu'en novembre, propose 24 blocs, dont deux sur terre et le reste en mer, a déclaré un autre fonctionnaire.

LA CROISSANCE EST FREINÉE PAR LA BAISSE DE LA PRODUCTION D'HYDROCARBURES

Le pays, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, compte actuellement six champs de production exploités par des sociétés telles que Chevron CVX.N , Trident Energy, ConocoPhillips COP.N et l'entreprise publique GEPetrol.

Selon la revue statistique 2024 de l'OPEP, la Guinée équatoriale a produit 241 000 barils de pétrole par jour à son apogée en 2010, mais la production a depuis chuté à 55 000 bpj en 2023.

Le Fonds monétaire international a déclaré dans un rapport d'août sur l'économie du pays, qui dépend du pétrole et du gaz, qu'il s'attendait à une croissance moyenne modeste de 0,9 % par an sur la période 2025-30 en raison de la baisse de la production d'hydrocarbures.

Plus tôt dans la journée de lundi, Chevron a déclaré que sa filiale Noble Energy s'était mise d'accord avec le pays d'Afrique centrale sur le développement du projet gazier Aseng, ce qui l'aidera à prendre une décision finale d'investissement.

Le projet, situé dans le bloc I du bassin de Douala, contribuera à maintenir l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié des marchés mondiaux.

Il impliquera un investissement initial d'environ 690 millions de dollars et soutiendra les ambitions du pays de devenir un centre régional de traitement du gaz, a déclaré le gouvernement.

Dans le cadre de ces projets, la Guinée équatoriale a convenu l'année dernière avec le Nigeria voisin de construire conjointement le gazoduc du golfe de Guinée.

Elle cherche également à développer le projet EG-27 LNG, d'une valeur de 4,5 milliards de dollars, avec le soutien d'Afreximbank, qui mobilise des capitaux pour son développement.

Afreximbank affirme que le projet EG-27, qui se concentre sur le champ d'Ebano, pourrait produire 2,4 millions de tonnes métriques de GNL par an sur une période de 20 ans.