La guerre des offres de Warner Bros et le marché des fusions et acquisitions en pleine effervescence incitent les négociateurs à travailler pendant les vacances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les conseillers de Paramount travailleront pendant les fêtes de fin d'année, selon Cardinale, de RedBird

Les conseils d'administration des entreprises plus agressifs dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et d'un contrôle antitrust moindre

Morgan Stanley observe une activité généralisée dans tous les secteurs d'activité

par Dawn Kopecki et Anousha Sakoui

Une avalanche de transactions de plusieurs milliards de dollars a poussé les banquiers et les conseillers de Wall Street à Canary Wharf à ranger leurs ordinateurs portables à côté des cadeaux et à avertir leurs familles et leurs amis que leurs vacances de fin d'année seront écourtées au cours des deux prochaines semaines. Ce mois-ci, 463,6 milliards de dollars de fusions et d'acquisitions ont été annoncés, soit 30 % de plus que l'année dernière, y compris la fusion de 6 milliards de dollars du Trump Media & Technology Group DJT.O avec la société de fusion nucléaire TAE Technologies, l'acquisition par IBM IBM.N de la société d'infrastructure de données Confluent CFLT.O pour 11 milliards de dollars et une guerre d'enchères entre Paramount Skydance PSKY.O et Netflix NFLX.O pour Warner Bros Discovery WBD.O , selon les données compilées par Dealogic.

"C'est la chasse et l'arrivée, et nous l'apprécions tous", a déclaré Charles Ruck, associé chez Latham & Watkins, qui conseille Paramount dans son offre pour Warner Bros. "Je ne dis à personne de ne pas voyager. Je leur dis: où que vous soyez, je pourrais avoir besoin d'un peu de votre temps" Ce week-end, un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acheter le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics Holdings pour un montant d'environ 8,4 milliards de dollars, dette comprise. "Nous constatons une activité intense dans la plupart de nos secteurs d'activité", a déclaré John Collins, responsable mondial des fusions et acquisitions chez Morgan Stanley.

GUERRE DES ENCHÈRES CHEZ WARNER BROS

La période des fêtes de fin d'année s'annonce comme l'une des plus actives de ces dernières années, selon les entretiens menés avec une douzaine de banquiers et de conseillers juridiques.

Les banquiers d'affaires de Citigroup ont déclaré que le mois dernier avait été le mois de novembre le plus actif depuis des années. De New York à Londres en passant par Hong Kong, les négociateurs tentent de conclure de nombreuses transactions de plusieurs milliards de dollars avant la descente de la boule à Times Square le soir du Nouvel An. Alors que les chefs d'entreprise se montrent de plus en plus agressifs, plusieurs grandes sociétés cherchent à embaucher des conseillers avant la fin de l'année pour préparer les grandes transactions de 2026. Deux négociateurs à Londres et à New York déclarent qu'ils prévoient de travailler pendant les vacances, tandis que d'autres sont optimistes et pensent qu'ils prendront congé le jour de Noël et, en croisant les doigts, la veille de Noël également. Cela pourrait être plus difficile pour les banquiers, les conseillers et les professionnels des relations publiques qui travaillent sur l'accord avec Warner Bros. La guerre des enchères les maintient près de leur téléphone et de leur ordinateur portable en cette période de fêtes, certains travaillant même jusqu'à Noël. Lundi, Paramount a révisé son offre hostile de 108,4 milliards de dollars , cofinancée par RedBird Capital Partners, en reportant la date limite au 21 janvier.

"Nous allons travailler pendant les fêtes et la première semaine de janvier pour communiquer les mérites de notre offre aux actionnaires", a déclaré Gerry Cardinale, fondateur et directeur des investissements de RedBird, sur CNBC lundi.

C'est loin d'être la seule affaire en cours. M. Ruck, de Latham, qui a refusé de discuter des négociations avec Warner Bros, a déclaré à Reuters la semaine dernière que le cabinet s'attendait à annoncer au moins quatre autres transactions au cours des deux prochaines semaines.

"Notre équipe le comprend sans que je le dise", a-t-il déclaré. "Ils reconnaissent que nous vivons un moment magique, que ces moments magiques ne durent pas éternellement, que nous sommes en train de faire la une des journaux et de conclure des accords de pointe

Cette année s'est avérée être une année extraordinaire pour les négociateurs, après qu'une guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump a fait dérailler l'activité au deuxième trimestre. À l'échelle mondiale, les fusions et acquisitions ont dépassé les 4 800 milliards de dollars la semaine dernière, ce qui en fait la deuxième meilleure année jamais enregistrée après 2021, lorsque les taux d'intérêt proches de zéro et les mesures de relance du COVID ont fait grimper les fusions et acquisitions à plus de 6 000 milliards de dollars.

UN PIPELINE DE TRANSACTIONS BIEN REMPLI POUR LE DÉBUT DE L'ANNÉE 2026

Chez Sullivan & Cromwell, l'associé Frank Aquila prévoit de travailler pendant les vacances. Le pipeline est "très solide" pour le premier semestre de l'année prochaine, qui, selon lui, pourrait rivaliser avec 2021.

"Il s'agira en grande partie d'un congé de travail", a-t-il déclaré lors d'une interview.

Guillermo Baygual, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez Citigroup, a déclaré que son équipe était "extrêmement occupée". Il se passe beaucoup de choses, tant dans le monde des entreprises que dans celui des sponsors

De nombreuses entreprises clientes font appel à des conseillers pour des "transactions importantes dans tous les secteurs", a-t-il déclaré.

M. Collins ajoute: "Nous avons traversé quelques années au cours desquelles les équipes de direction et les conseils d'administration ont eu l'impression de trouver des raisons de dire non. Nous avons assisté à un véritable changement de philosophie, qui consiste à trouver des raisons de dire oui