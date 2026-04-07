La guerre contre l'Iran met en péril le leadership mondial des États-Unis, avertit un ministre italien

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La guerre contre l'Iran a mis en péril le leadership mondial des États-Unis, a déclaré le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, exprimant sa crainte face à la "folie" de l'escalade nucléaire. À l'instar de certains autres alliés de l'Otan réticents à se joindre aux attaques du président américain Donald Trump contre l'Iran, l'Italie a refusé la semaine dernière l'autorisation aux avions militaires américains d'atterrir sur la base aérienne de Sigonella, en Sicile, en route vers le Moyen-Orient.

"Cette guerre met également en péril le leadership mondial des États-Unis", a déclaré M. Crosetto au quotidien italien Corriere della Sera dans une interview publiée mardi. M. Crosetto, un proche allié de la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui entretient de bonnes relations avec M. Trump, a déclaré qu'il craignait que le conflit ne prenne une tournure encore plus grave et a cité les bombardements nucléaires américains de 1945 sur le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale.

"Pensez-y: ce sont des êtres humains comme nous qui ont décidé que même Hiroshima et Nagasaki étaient des moyens acceptables de mettre fin à un conflit. Malheureusement, nous possédons toujours des armes nucléaires et ceux qui n'en ont pas cherchent à en acquérir. Nous n'avons rien appris", a-t-il déclaré.

"Le risque est insensé et nous vivons un conflit dans lequel chaque action déclenche une réaction à un niveau supérieur".

M. Crosetto, qui doit s'adresser au Parlement au sujet de la guerre contre l'Iran plus tard dans la journée de mardi, a déclaré que M. Trump devrait avoir des conseillers plus courageux.

"L'un des problèmes de cette présidence est que personne n'ose contredire le patron", a-t-il déclaré.

Alors que M. Trump est en colère contre la position de l'Europe sur la guerre, M. Crosetto a déclaré que l'Italie n'avait pas donné l'autorisation aux États-Unis d'utiliser ses bases dans d'autres circonstances que celles qui se sont présentées la semaine dernière. Meloni, qui s'est jusqu'à présent abstenue de prendre une position ferme contre la guerre, s'est rendue en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis au cours du week-end pour montrer son soutien aux nations du Golfe confrontées aux attaques iraniennes et pour protéger les approvisionnements énergétiques de l'Italie, alors que le monde est confronté à la hausse des prix du carburant.