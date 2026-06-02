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La grève de l'UAW contre un fournisseur d'essieux de GM se poursuit en l'absence de négociations, selon un responsable syndical
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

Selon un négociateur syndical local, aucune négociation n'a eu lieu entre un fournisseur d'essieux de General Motors <GM.N > et le syndicat United Auto Workersdepuis que ce dernier a lancé une grève contre l'entreprise dimanche. Josh Jager, employé depuis 24 ans et président du comité de négociation de la section locale 2093, la section de l'UAW représentant environ 1 000 travailleurs syndiqués de l'usine, a déclaré mardi que l'entreprise, Dauch Corp DCH.N , n'avait pas appelé pour reprendre les négociations. Le syndicat a remis une proposition de contrat à l'entreprise dimanche soir,a-t-ilprécisé.

"Le temps leur est compté, ils sont sous pression, mais ils n’ont pas encore appuyé sur la gâchette", a déclaré M. Jager.

Dauch, anciennement American Axle, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Des dizaines d'employés de Dauch font le piquet de grève depuis lundi matin devant l'usine d'essieux de Three Rivers, dans le Michigan, qui soutient la production des pick-up rentables de GM.

La majorité des essieux fabriqués à l’usine de Three Rivers sont envoyés à l’usine de camions lourds de GM à Flint, dans le Michigan, a déclaré M. Jager.

M. Jager et d'autres sources ont indiqué que GM disposait d'environ deux semaines de stock d'essieux pour poursuivre la production. Le syndicat a constaté qu'environ 250 salariés se rendaient à l'usine pour fabriquer des essieux, a déclaré M. Jager.

Un porte-parole de GM a déclaré que la production de camions se poursuivait mardi.

Le syndicat souhaite obtenir des augmentations salariales, voir les questions d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée prises en compte, et le maintien de ses prestations de santé.

Les travailleurs ont accepté des concessions salariales en 2008. Depuis lors, le salaire maximal a augmenté de 4 dollars pour atteindre 22 dollars de l'heure, a déclaré M. Jager. Le syndicat souhaite que les salaires maximaux dépassent les 30 dollars de l'heure.

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