La Grèce reconfinée pour trois semaines à partir de samedi

(Actualisé avec citation, contexte) ATHENES, 5 novembre (Reuters) - Le gouvernement grec a ordonné jeudi trois nouvelles semaines de confinement à compter de samedi pour enrayer l'épidémie de COVID-19. "J'ai choisi de prendre des mesures drastiques le plus tôt possible", a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Les commerces de détail seront fermés, à l'exception des supermarchés et des pharmacies, et des attestations dérogatoires seront nécessaires pour sortir de chez soi. Les écoles primaires resteront ouvertes, mais pas les lycées. Le premier confinement, imposé relativement tôt lors de la première vague, a permis à la Grèce d'être relativement épargnée par rapport aux autres Etats européens, mais la situation s'est à nouveau aggravée début octobre. Le nombre de cas diagnostiqués en 24 heures s'élevait mercredi à 2.646, un chiffre sans précédent depuis le début de l'épidémie, qui porte le total national à 46.892. Le bilan s'élève, lui, à 673 morts. (Renee Maltezou et Michele Kambas, version française Jean-Philippe Lefief)

