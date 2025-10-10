La Grèce cherche à finaliser le contrat d'exploration gazière de Chevron cette année, selon le ministre

La Grèce travaille d'arrache-pied pour finaliser un contrat avec la major pétrolière américaine Chevron CVX.N et son partenaire grec Helleniq Energy HEPr.AT pour l'exploration énergétique au large de la Grèce d'ici la fin de l'année, a déclaré vendredi le ministre grec de l'énergie.

Chevron et Helleniq, le plus grand raffineur de pétrole grec, ont soumis une offre commune dans le cadre d'un appel d'offres grec lancé cette année pour rechercher du gaz dans quatre blocs en eaux profondes au large de la péninsule du Péloponnèse et de l'île de Crète.

"Nous travaillons intensivement avec la société américaine et Helleniq Energy pour respecter les délais et conclure le contrat d'ici 2025", a déclaré le ministre de l'énergie, Stavros Papastavrou, à la chaîne de télévision grecque Action24.

La Grèce, qui produit de très faibles volumes de pétrole et dépend d'importantes importations de gaz pour la production d'électricité et la consommation domestique, a souhaité explorer le gaz et renforcer son rôle en tant que voie de transit du gaz dans le cadre des efforts déployés par l'Union européenne pour s'éloigner de l'énergie russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Une fois que le contrat avec Chevron sera finalisé, il devra être approuvé par une cour des comptes grecque et par le parlement avant que la société puisse commencer ses recherches sismiques en 2026, et elle aura jusqu'à cinq ans pour localiser les gisements potentiellement récupérables, a déclaré Stavros Papastavrou.

Tout forage d'essai éventuel n'aurait pas lieu avant la période 2030-2032, a-t-il ajouté.