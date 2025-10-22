La Grande-Bretagne renforce la surveillance d'Apple et de Google dans le domaine de la téléphonie mobile

La Grande-Bretagne a décidé mercredi de desserrer l'emprise d'Apple AAPL.O et de Google

GOOGL.O sur les smartphones en les désignant comme ayant un "statut de marché stratégique", ce qui lui donne le pouvoir d'exiger des géants de la technologie qu'ils procèdent à des changements spécifiques pour stimuler la concurrence.

L'autorité de la concurrence et des marchés a déclaré que les plateformes mobiles d'Apple et de Google étaient utilisées par des entreprises dans l'ensemble de l'économie, mais que les règles de ces plateformes "pourraient limiter l'innovation et la concurrence".