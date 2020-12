Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grande-Bretagne mettra fin à son soutien aux projet d'énergies fossiles à l'étranger Reuters • 12/12/2020 à 00:49









par Matthew Green LONDRES, 12 décembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'engagera à mettre fin au soutien du gouvernement aux projet d'énergies fossiles à l'étranger lors du sommet des Nations unies samedi, a annoncé son cabinet. "En prenant aujourd'hui des mesures ambitieuses et décisives, nous créerons les emplois de demain, nous favoriserons la reprise après l'épidémie de coronavirus et nous protégerons notre belle planète pour les générations à venir", a annoncé Boris Johnson dans une déclaration. Plus de 70 dirigeants de pays tels que la Chine, l'Inde, le Canada et le Japon doivent dévoiler des engagements plus ambitieux en matière de climat lors du sommet. La Grande-Bretagne serait la première grande économie à s'engager à mettre fin au financement public de projets d'exploitation de combustibles fossiles à l'étranger. Le gouvernement britannique a déclaré que cette nouvelle politique entrerait en vigueur "dès que possible" et signifierait l'arrêt soutien de l'état aux projets d'énergies fossiles (pétrole, gaz naturel ou charbon) à l'étranger, notamment par le biais de l'aide au développement, du financement des exportations et de la promotion commerciale. Il y aura des "exceptions très limitées" pour les centrales électriques au gaz dans le cadre de "paramètres stricts" en accord avec l'accord de Paris, selon la déclaration. (version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.