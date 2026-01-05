La Grande-Bretagne exige que la société X d'Elon Musk réponde aux inquiétudes concernant les photos à caractère sexuel sur Grok

La Grande-Bretagne a demandé au site de médias sociaux X d'Elon Musk d'expliquer comment son chatbot Grok a pu produire des images de personnes dévêtues et des images sexualisées d'enfants, et s'il a manqué à son obligation légale de protéger les utilisateurs.

Vendredi, Grok a déclaré que des lacunes dans les mesures de protection avaient entraîné la production d'"images représentant des mineurs dans un minimum de vêtements" sur X, et a indiqué qu'il était en train d'y remédier de toute urgence.

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a déclaré être au courant des "graves préoccupations" soulevées par cette fonctionnalité.

"Nous avons pris contact d'urgence avec X et xAI pour comprendre les mesures qu'ils ont prises pour se conformer à leurs obligations légales de protection des utilisateurs au Royaume-Uni", a déclaré un porte-parole.

Grok a déclaré vendredi: "xAI a mis en place des mesures de protection, mais des améliorations sont en cours pour bloquer complètement ce type de demandes"

La création ou le partage d'images intimes non consensuelles ou de matériel pédopornographique, y compris les "deepfakes" sexuels créés par l'intelligence artificielle, est illégal en Grande-Bretagne.

En outre, les plateformes technologiques ont l'obligation de prendre des mesures pour empêcher les utilisateurs britanniques de tomber sur des contenus illégaux et de les retirer lorsqu'elles en ont connaissance.

Cette demande intervient après que des ministres français ont signalé X aux procureurs et aux autorités de régulation pour les images dérangeantes, déclarant dans un communiqué vendredi que le contenu "sexuel et sexiste" était "manifestement illégal".