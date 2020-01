La gestion d' actifs de Goldman Sachs en grande forme au quatrième trimestre

(NEWSManagers.com) - Sans une provision pour litiges de plus de 1 milliard de dollars qui déprime son bénéfice, Goldman Sachs affiche des résultats plutôt satisfaisants, notamment dans ses activités de gestion d' actifs. Ses encours sous supervision se sont accrus l' an dernier de 317 milliards de dollars pour atteindre le niveau record de 1.860 milliards de dollars, dont 108 milliards de dollars d' entrées nettes dans des actifs de long terme. La collecte totale ressort à 173 milliards de dollars, l' apport lié à la bonne tenue des marchés représentant 144 milliards de dollars.

Dans la division Asset Management, les revenus se sont élevés à 3 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 85% par rapport au troisième trimestre 2019 et de 52% par rapport au quatrième trimestre 2018. Une évolution due notamment à la progression du chiffre d' affaires sur les actions et à une hausse des commissions. Sur l' ensemble de l' année, les revenus s' élèvent à près de 9 milliards de dollars, pour l' essentiel inchangés par rapport à 2018.

Dans la nouvelle division " Consumer & Wealth Management" , qui, outre la gestion de fortune traditionnelle, comprend la banque en ligne Marcus, la carte de crédit Apple et la société de gestion de fortune United Capital, dont l' acquisition avait été annoncée en mai dernier, les revenus s' élèvent à 1,41 milliard de dollars, dont 1,18 milliard de dollars pour les seules activités de gestion de fortune. Sur un an, les revenus totalisent 5,20 milliards de dollars, dont 4,34 milliards de dollars pour la gestion de fortune.

Pour l' ensemble du groupe, le résultat net du quatrième trimestre s' est contracté à 1,72 milliard de dollars contre 2,32 milliards de dollars un an plus tôt malgré une progression des revenus de 23% sur un an à 9,96 milliards de dollars. Les investisseurs seront probablement très intéressés par le jugement de David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, qui pour la première fois organise une journée investisseurs vers la fin du mois où il présentera ses objectifs stratégiques et financiers.