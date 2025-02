La gestion d’actifs de BNP Paribas engrange 27 milliards d’euros en 2024

La gestion d’actifs de BNP Paribas a enregistré des souscriptions nettes de 27,3 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 104?% par rapport à 2023. La collecte « est forte pour les fonds monétaires et les supports de moyen long terme », commente la banque, qui publie ses résultats annuels le 4 février.

Les actifs sous gestion de l’asset management sont ressortis à 603,8 milliards d’euros, en hausse de près de 12?% par rapport à fin 2023, où les encours s’élevaient à 539,8 milliards d’euros.

L’asset management fait partie du pôle IPS (Investment & Protection Services), qui comprend également l’assurance, le wealth management et l’immobilier et dont les encours s’établissent à 1.377 milliards au 31 décembre 2024, en hausse de 11,4?% sur un an.

Le PNB d’IPS s’établit à 5.824 millions d’euros, en hausse de 4,2% par rapport à 2023, porté par la croissance des revenus des métiers assurance (+7,1% / 2023), wealth management (+5,3% / 2023), et de l’asset management (+0,1% / 2023?; +7,4% / 2023 hors Real Estate et Principal Investments).

« IPS poursuit la bonne dynamique de croissance organique de l’assurance, de l’asset management et du wealth management », se félicite la banque. « Au-delà, la forte accélération sera portée par la mise en œuvre des croissances externes : Projet AXA IM, Wealth Management, Assurance Vie. Sur cette base, la progression du résultat avant impôt d’IPS devrait être de plus d’un tiers en deux ans, à l’horizon 2026 », annonce BNP Paribas. BNP Paribas doit intégrer les activités de gestion d’actifs d’Axa Investment Managers dans le courant de l’année 2025 . La finalisation est attendue mi-2025.

Laurence Marchal