La gestion d’actifs de BNP Paribas collecte 13,4 milliards d’euros en 2023

Le métier asset management de BNP Paribas a enregistré une collecte nette de 13,4 milliards d’euros en 2023, après 9,5 milliards en 2022. Sur les seuls fonds, les souscriptions nettes s'élèvent à 16,6 milliards d’euros. La banque détaille que la collecte est « portée par la collecte sur les fonds monétaires malgré la décollecte sur les fonds de moyen et long terme », sous toutefois donner de chiffres. L’activité real estate est en revanche « en net repli dans un marché très ralenti ». Les encours de la gestion d’actifs sont ressortis à 566 milliards d’euros en incluant l’immobilier (qui pèse 26 milliards d’euros).

La gestion d’actifs fait partie du pôle Gestion institutionnelle et privée, qui inclut également le wealth management et l’assurance. L’ensemble affiche une collecte nette de 17,1 milliards d’euros en 2023. Les revenus reculent de 7,8% à 3,5 milliards d’euros, mais progressent de 3,8% hors la contribution des métiers real estate et principal investments . Ils sont soutenus par la hausse des revenus du métier wealth management (+6,0%) et du métier asset management (+1,7%, hors un effet de base négatif au troisième trimestre 2022). Le résultat avant impôt de la Gestion institutionnelle et privée ressort à 765 millions d’euros, en repli de 35,8%. Il se compare à une base élevée en 2022 qui enregistrait l’effet des plus-values de cession liées à une cession en wealth management et une création de joint-venture du métier asset management , précise la banque.

Laurence Marchal