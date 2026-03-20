La German American Bancorp augmente après que Piper Sandler l'a relevée à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 mars - ** Les actions de la banque communautaire German American Bancorp GABC.O augmentent de 2 % à 40,67 $

** Piper Sandler relève la valeur de GABC de "neutre" à "surpondérer" sur la base d'une évaluation actualisée; maintient une prévision de 47 $, ce qui implique une hausse de 18% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les perspectives de rentabilité bien supérieures à la moyenne de GABC ont un potentiel de hausse compte tenu d'un certain nombre de catalyseurs spécifiques à l'entreprise tels que la réévaluation des actifs à taux fixe, des pipelines de prêts solides et une croissance robuste des revenus de commissions de base

** La croissance excédentaire du capital fournira probablement à la GABC une plus grande flexibilité pour poursuivre d'autres fusions et acquisitions bien accueillies",déclare Piper Sandler.

** 4 courtiers sur 6 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 46,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action GABC a progressé de 1,6 % depuis le début de l'année