Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La fusion entre Caixabank et Bankia pourrait être finalisée dans les prochains jours Reuters • 04/09/2020 à 10:47









LA FUSION ENTRE CAIXABANK ET BANKIA POURRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES PROCHAINS JOURS PARIS (Reuters) - Caixabank et Bankia pourraient conclure leur accord de fusion pour créer le premier groupe bancaire espagnol dans les prochains jours, ont indiqué vendredi deux sources proches du dossier. Le président de Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, deviendrait le président du groupe fusionné, tandis que le directeur général de Caixabank, Gonzalo Gortazar, en serait le directeur général, selon ces sources. Bankia, détenue à 61,8% par l'Etat espagnol après son renflouement en 2012, et Caixabank n'ont pas souhaité faire de commentaires. Les deux banques ont annoncé jeudi soir leur projet de fusion qui créerait un nouvel ensemble détenant plus de 650 milliards d'euros d'actifs. L'opération, prévue entièrement en actions, est en cours de finalisation. Sur la base de la capitalisation boursière de jeudi, la participation de l'Etat dans Bankia pourrait être réduite à environ 14%, tandis que la fondation de Caixabank, son principal actionnaire, aurait environ 30%, ont indiqué les sources. L'annonce du projet de rapprochement fait s'envoler à la Bourse de Madrid les titres Caixabank et Bankia qui grimpent respectivement de 12,86% et de 26,6%. L'ensemble du secteur bancaire européen en profite, l'indice Stoxx du compartiment gagnant 2,12%. (Jesús Aguado, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BANKIA Sibe +26.12% CAIXABANK Sibe +13.03%