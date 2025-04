La fusion de Baloise et Helvetia fait émerger un nouveau poids lourd de l'assurance en Suisse

Les compagnies d'assurance Baloise et Helvetia ont annoncé mardi leur intention de fusionner, faisant émerger un nouveau géant du secteur en Suisse, pesant plus de 20 milliards de francs suisses (21,4 milliards d'euros) au niveau des primes.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Après plusieurs mois de rumeurs autour d'un éventuel rapprochement, les deux groupes comptent procéder à une fusion entre égaux qui va les propulser au rang de deuxième plus grande compagnie d'assurance sur leur marché domestique avec "une part de marché d’environ 20%" pour le marché suisse, indiquent-il dans un communiqué commun.

Dans une présentation des objectifs de la fusion, ils revendiquent une part de marché de précisement 19,6% une fois unie, avec un montant de primes sur le marché de l'assurance vie en Suisse les plaçant derrière leur concurrent Swiss Life, sans toutefois le nommer.

"Nos deux groupes de taille moyenne pourront faire face ensemble aux défis à venir avec une meilleure taille critique", a déclaré Thomas Schmuckli, le président d'Helvetia, cité dans le communiqué.

Les deux groupes espèrent finaliser la transaction, sujette à autorisation des autorités de la concurrence et au feu vert de leurs actionnaires, durant le quatrième trimestre.

Le ratio d'échange a été fixé à 1,0119 actions Helvetia pour une action Baloise. Vers 13H10 GMT, l'action Bâloise grimpait de 3,18% à 191,60 francs suisses tandis que l'action Helvetia s'adjugeait 2,37% à 185,40 francs. Par comparaison, le SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, perdait 0,40%.

Cette fusion ne constitue "pas totalement une surprise après les diverses spéculations de marché durant les derniers mois", a réagi Georg Marti, analyste à la Banque cantonale de Zurich, dans un commentaire boursier.

Baloise était notamment sous pression de la part du fonds activiste suédois Cevian Capital, qui avait pris une participation de près de 10% et affirmait que l'assureur avait besoin d'une nouvelle stratégie.

Entre les primes de plus de 11,5 milliards de francs d'Helvetia et celles de 8,6 milliards de francs de Baloise, le volume d'affaires de la future entité - qui va être renommée Helvetia Baloise - va se monter à plus de 20,1 milliards de francs.

Leur rapprochement doit générer des synergies de coûts annuelles estimées à environ 350 millions de francs avant impôts, précise le communiqué.

Le groupe, actif dans l'assurance vie et non-vie, est également présent dans d'autres pays en Europe, dont l'Allemagne, la France et l'Italie. Avec cette fusion, il va compter 22.000 collaborateurs.

Des réductions d'emploi sont prévues avant 2029 pour les doublons identifiés en misant "dans la mesure du possible" sur les départs naturels et retraites anticipées, précise le communiqué.