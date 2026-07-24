La fusion Argan et WDP apparaît financièrement attractive et bénéficie d'un solide soutien des actionnaires, le titre s'envole de 16%

(Zonebourse.com) - Après l'acquisition de Segro par Prologis, WDP et Argan ont annoncé hier soir leur projet de fusion.

Jefferies rappelle que Argan et WDP ont annoncé une fusion amicale par échange d'actions pour créer une plateforme logistique européenne de plus de 13 milliards d'euros, présente dans huit pays, générant plus de 700 millions d'euros de revenus locatifs annuels et disposant d'environ 13 millions de mètres carrés d'espace logistique.

Jefferies estime que l'opération est cohérente sur le plan industriel, mais l'impact financier semble modeste au premier abord : une hausse de 3% du BPA, mais plutôt de 1% environ après les cessions d'actifs prévues pour un montant de 250 millions d'euros.

Pour les actionnaires d'Argan, la prime de 21% est attractive selon Jefferies, et ils troquent leur activité logistique française contre une entreprise paneuropéenne plus importante, dotée selon l'analyste d'un meilleur portefeuille.

Pour les actionnaires de WDP, cette fusion offre une envergure immédiate en France souligne Jefferies, mais au prix d'un endettement accru et d'une croissance attendue plus faible pour Argan que pour WDP.

La famille Jos De Pauw (environ 19% des droits de vote de WDP), la famille Le Lan et CA Assurances (environ 52% des droits de vote d'Argan) devraient détenir respectivement environ 14%, 9 % et 4 % du groupe fusionné. Le flottant devrait représenter environ 73%.

Les actionnaires d'Argan recevront 3 actions WDP nouvellement émises pour chaque action Argan. Par ailleurs, Argan proposera une distribution exceptionnelle de 11 EUR par action avant la réalisation de l'opération.

Jefferies note que la base du cours de clôture de l'action WDP à 22,74 EUR le 23 juillet 2026, la valorisation totale implicite est de 79,22 EUR par action Argan (dividende inclus), soit une prime de 21% par rapport au cours de clôture d'Argan à 65,40 EUR.

Oddo BHF estime la réalisation de l'opération comme hautement probable. "Elle bénéficie d'engagements de vote représentant environ 52% des droits d'Argan et 19% de ceux de WDP. Elle reste soumise aux votes des AGE, aux autorisations réglementaires Les AGE sont prévues en novembre 2026 et la finalisation au 1er trimestre 2027" indique Oddo BHF.

Oddo BHF estime que l'annonce de cette fusion va être favorablement accueillie par le marché pour les deux titres : pour les actionnaires d'Argan, elle présente une prime attractive et la poursuite d'une histoire européenne, pour WDP, cette opération va renforcer la présence de WDP en France, accroître sa taille et la liquidité du titre.

"Elle apparaît financièrement attractive et bénéficie d'un solide soutien des actionnaires". rajoute le bureau d'analyse.

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