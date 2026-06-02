La fusée New Glenn de Blue Origin reprendra ses vols avant la fin de l'année, selon son directeur général

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* Une fusée a explosé jeudi, aggravant le goulot d'étranglement des lancements aux États-Unis

* Blue Origin n'a pas encore déterminé la cause de l'explosion

* La tour de soutien de la rampe de lancement doit être réparée, les réservoirs de carburant sont intacts

(Article entièrement révisé, avec des détails et du contexte supplémentaires) par Joey Roulette

Blue Origin remettra sa fusée New Glenn en service avant la fin de l'année, a déclaré lundi soir le directeur général Dave Limp, quelques jours après l'explosion d'une des fusées, qui a endommagé la rampe de lancement de l'entreprise et aggravé le goulot d'étranglement des lancements aux États-Unis pour les entreprises de satellites.

Le personnel de Blue Origin a inspecté les dégâts causés à la seule rampe de lancement de l'entreprise, et celle-ci n'a pas précisé ce qui aurait pu causer l'explosion de jeudi.

Dave Limp a déclaré que les réservoirs de carburant essentiels de la rampe « sont tous en bon état », qualifiant cela de « coup de chance » car le remplacement de ces équipements en cas de dommages prendrait beaucoup de temps. Les propulseurs de fusée situés à proximité et prêts pour de futurs vols « semblent également en bon état », a-t-il ajouté, mais la tour de soutien principale de la rampe doit être réparée.

L'explosion de New Glenn, bien qu'aucun satellite ne se trouvait à bord et que personne n'ait été blessé, a constitué l'un des échecs les plus graves de Blue Origin depuis sa création en 2000, touchant à la fois sa fusée phare et la seule rampe de lancement depuis laquelle elle décolle.

Cette suspension des vols, qui pourrait durer jusqu’à la fin de l’année, fait suite à l’échec de la mission en avril lors du troisième vol de New Glenn. Blue Origin subit des pressions pour augmenter la fréquence des vols de New Glenn en raison de la concurrence croissante de SpaceX, la société de lancement la plus active au monde, dirigée par Elon Musk.

L'explosion de New Glenn a retenti sur la Space Coast de Cap Canaveral, en Floride, alors que la société, détenue par le milliardaire Jeff Bezos, s'apprêtait à lancer 48 satellites Internet pour Amazon, le plus gros client privé de Blue Origin.

Amazon est également confrontée à une pression concurrentielle pour étendre sa constellation de satellites afin de rivaliser avec Starlink, la société d'Elon Musk.

Amazon a également conclu des accords de lancement avec United Launch Alliance, la coentreprise de fusées de Boeing-Lockheed Martin, et le lanceur français Arianespace. Une fusée Atlas V de l'ULA a mis en orbite 29 satellites Amazon Leo vendredi.

Dave Limp n'a pas émis d'hypothèses sur la cause possible de l'explosion de New Glenn, qui s'est produite alors que l'entreprise tentait un essai à chaud, consistant à tester les moteurs de la fusée au sol dans le cadre des préparatifs de mission de routine.

SpaceX a connu une explosion similaire sur sa rampe de lancement avec sa fusée Falcon 9 en 2016, alors qu’elle était en cours de ravitaillement en carburant pour un test à chaud, et plus généralement alors que l’entreprise cherchait à augmenter la fréquence de vol de la fusée. SpaceX a remis Falcon 9 en service environ quatre mois après l’explosion.

Blue Origin a connu un échec en 2022 lors d'un vol sans équipage de sa fusée suborbitale New Shepard, désormais mise en veilleuse. Après une défaillance structurelle de la tuyère du moteur de la fusée en plein vol, celle-ci n'a repris ses vols qu'un an et trois mois plus tard, à la suite de l'enquête technique menée par Blue Origin et d'un examen par l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis.

En janvier , Dave Limp a suspendu le programme New Shepard et réaffecté son personnel et ses ressources à New Glenn et au projet de module lunaire de la société pour la Nasa, deux programmes aux délais serrés. Blue Origin avait prévu de lancer une première version de son module lunaire Blue Moon à bord de New Glenn cette année.