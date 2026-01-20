 Aller au contenu principal
La FTC va faire appel de la décision rendue dans l'affaire concurrence Meta concernant les accords Instagram et WhatsApp
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 21:14

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis va déposer un recours pour relancer l'affaire accusant Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, d'avoir renforcé un monopole illégal en acquérant Instagram et WhatsApp, a déclaré mardi le porte-parole de la FTC.

Meta a perdu l'affaire l'année dernière lorsque le juge de district américain James Boasberg à Washington a statué que la société ne détenait pas un monopole maintenant parce qu'elle est confrontée à la concurrence de TikTok.

L'agence a cherché à forcer Meta à restructurer ou à vendre Instagram et WhatsApp pour rétablir la concurrence, affirmant que l'entreprise avait dépensé des milliards de dollars pour ces acquisitions afin d'éliminer les concurrents naissants.

