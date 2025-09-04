La FTC s'apprête à interroger les entreprises d'IA sur l'impact de leurs activités sur les enfants, selon le Wall Street Journal

La Commission fédérale du commerce des États-Unis prévoit d'étudier l'impact des chatbots d'intelligence artificielle sur la santé mentale des enfants et de demander des documents à OpenAI et à d'autres entreprises technologiques, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.