La FTC s'apprête à interroger les entreprises d'IA sur l'impact de leurs activités sur les enfants, selon le Wall Street Journal
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis prévoit d'étudier l'impact des chatbots d'intelligence artificielle sur la santé mentale des enfants et de demander des documents à OpenAI et à d'autres entreprises technologiques, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

