La FTC poursuit Zillow et Redfin pour suppression de la concurrence en matière de publicité locative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré mardi qu'elle poursuivait les sites web d'annonces immobilières et de location Zillow ZG.O et Redfin pour ce que l'agence de régulation a qualifié d'accord illégal visant à supprimer la concurrence en matière d'annonces de location.
