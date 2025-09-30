La FTC poursuit Zillow et Redfin pour suppression de la concurrence en matière de publicité locative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré mardi qu'elle poursuivait les sites web d'annonces immobilières et de location Zillow ZG.O et Redfin pour ce que l'agence de régulation a qualifié d'accord illégal visant à supprimer la concurrence en matière d'annonces de location.