information fournie par Reuters • 17/02/2026 à 22:56

La FTC finalise l'ordonnance de consentement dans le cadre de l'acquisition de Spirit AeroSystems par Boeing

La Commission fédérale américaine du commerce a déclaré mardi avoir finalisé un accord concernant l'acquisition de Spirit AeroSystems par Boeing

BA.N .