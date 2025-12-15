La FTC et 21 États américains déposent une plainte modifiée contre Uber pour pratiques de facturation trompeuses

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré qu'elle et 21 États, ainsi que le district de Columbia, ont déposé une plainte modifiée contre l'application de covoiturage Uber UBER.N , alléguant qu'elle s'est livrée à des pratiques trompeuses en matière de facturation et d'annulation.

La plainte modifiée, qui met à jour une action en justice déposée en avril devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, allègue qu'Uber a facturé des abonnements aux clients sans leur consentement, n'a pas fourni les économies promises et a rendu difficile l'annulation, a déclaré la FTC dans un communiqué.