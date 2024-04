La FTC bloque le projet de rachat de Capri par Tapestry

(AOF) - La Federal Trade Commission (FTC) a intenté une action en justice pour bloquer l'acquisition de Capri Holdings Limited par Tapestry, Inc. pour un montant de 8,5 milliards de dollars. Cette opération vise à combiner trois concurrents proches : les marques Coach et Kate Spade de Tapestry et la marque Michael Kors de Capri. L'entreprise américaine de mode Capri a publié une déclaration en réponse à la contestation de la FTC.

"Capri Holdings est en profond désaccord avec la décision de la FTC. Les réalités du marché, que la contestation du gouvernement ignore, démontrent de manière écrasante que cette transaction ne limitera pas, ne réduira pas ou ne restreindra pas la concurrence", peut-on lire dans cette déclaration.

Capri dit vouloir "défendre vigoureusement cette affaire devant les tribunaux aux côtés de Tapestry et de mener à bien l'acquisition en cours".

"La FTC américaine est la seule autorité de régulation à ne pas avoir approuvé cette transaction, qui a reçu les approbations requises de toutes les autres juridictions", précise, en outre, Capri.